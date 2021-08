Adolfo Díaz (Airbag): "Es el primer verano en 20 años que no estamos de gira por media España"

"Es septiembre y hace menos calor, / hay menos gente pero está brillando el sol. / Tú aún hueles a crema solar, / no tengo que esquivar a nadie al surfear. /La heladería no ha cerrado, / aún aguanta el bronceado, / diles que esto no se ha terminado". Nadie ha puesto mejor banda sonora al verano en Málaga que Airbag. Basta con escuchar la decena de discos del grupo en sus 20 años de espléndida carrera.

Tardes de sol, surf, playa, series, cómics, películas de los 80, Beach Boys, Weezer, Los Nikis, Teenage Fanclub, los Beatles, Ramones. De todo eso y más bebe el conjunto de Estepona formado por Adolfo, Pepillo y José Andrés. Hablamos con su cantante, Adolfo Díaz, sobre aquellos recuerdos estivales siendo un adolescente y los de una banda que ha marcado para siempre la historia del pop en España.

¿Cuál es tu primer recuerdo de verano en Málaga?

Mis primeros recuerdos son de Estepona, en la playa de la Rada con mis padres, y los domingos de ir en coche a alguna playa a las afueras. También recuerdo aquellos días calurosos de agosto y los súper refrescantes baños en la alberca del campo de algún amigo de mis padres.

¿Y tu primer concierto?

Creo que fue Enrique y Ana en la Plaza de Toros (gira Super disco chino), y de más mayor, recuerdo que tocaron Olé Olé o Mecano (siempre los confundía) en la feria de Estepona. No podíamos entrar, pero recuerdo subirnos a unos contenedores para mirar por encima de la valla de la caseta y ver cómo era eso de un concierto.

¿Recuerdas algún amor de moraga? ¿Qué le dirías ahora?

Iba a moragas con esa ilusión de conocer a alguien. Había muchos encuentros entre pandillas diferentes y siempre había amigas o primas de alguien, que venían de fuera y era gente nueva e interesante. Siempre había chicas que me gustaban, pero realmente no recuerdo ningún amor así solo de una moraga. Si me encontrara a alguna pues les preguntaría qué tal sus hijos, su trabajo. Lo típico que se hace cuando te encuentras a una ex a estas alturas.

¿A qué político, a qué famoso y a qué deportista invitarías a una moraga en el Peñón del Cuervo?

No querría aguar la fiesta, así que no llevaría a ningún político. A famosos tampoco, porque los famosos solo se juntan con otros famosos. Y de deportista llevaría a alguien normal, no a un motivao.

¿Cómo es la moraga perfecta? ¿Sardinas, pinchitos o sólo de copas?

Es básico que no haga viento, si acaso una suave brisa de levante. Luego que haya pinchitos y sardinas. Aunque a mí no me gustan las sardinas, pero me encanta el olor a espetos y verlos al fuego. Que haya un buen barreño con bebidas metidas en hielo y algunas guitarras acústicas.

¿Cuál es la peor resaca veraniega que recuerdas?

Hubo una época de muchas resacas, pero he de decir que un baño en el mar, recién levantado a medio día, y luego un gazpacho bien frío ayuda bastante, es mano de santo.

¿Qué plan no puede faltar en tus veranos?

No solía faltar salir a tocar, viajar y gira veraniega de festivales. Creo que este es el primer verano en más de 20 años que no tenemos ese plan. Y lo echo de menos.

¿Cuál ha sido tu feria más recordada? ¿Y esa en la que tienes más lagunas?

La que más recuerdo fue una de Estepona que salimos todos los días y todas las noches, desde la víspera hasta la clausura, abrimos y cerramos la feria. Curiosamente, es la misma feria de la que tengo más lagunas. No recuerdo casi nada, pero fue maravilloso, como decía aquel… La feria de Málaga me viene grande. No me gusta. Se van de las manos muchas cosas en feria. La gente pasa de la euforia a la violencia muy fácil y me agobio.

La ola del Melillero… ¿cuántas toallas te ha mojado?

Ninguna porque no suelo ir a esas playas.

¿Cuál fue tu primer trabajo de verano? Ya sabes, ese al que te metes para ganarte unas pelas y poder salir con tus amigos…

Echábamos una mano en una envasadora de huevos y pollos, éramos chavales y era como un juego. Luego, ya más en serio, curré dos veranos en el Registro de la Propiedad de Estepona donde trabajaba mi padre. Me ofrecieron quedarme, y siempre agradeceré ese trabajo de verano, pero ya me había dado cuenta de que no quería estar el resto de mi vida en una oficina.

¿Cuál es tu heladería favorita malagueña?

La de Fernando Mira, que es colega nuestro y los helados están riquísimos. Y la Inma.

¿Porra, gazpacho o ajoblanco?

Gazpacho y porra, en ese orden.

¿Cuál es ese chiringuito que no falta en tus planes de verano?

Paso los veranos en Estepona. Me encanta el Palm Beach. En Málaga, y en otra onda, me gustaba mucho el Hijano, pero hace tiempo que no voy.

¿Dónde te llevarías a tu mejor amigo a comerse un campero? ¿Y a tu peor enemigo?

A mi mejor amigo al Mafalda, a mi enemigo a cualquier Shawarma de esos chungos del centro.

¿Cuál es tu playa favorita de la provincia?

La Playa del Cristo de Estepona al atardecer me flipa, pero no en verano, porque está masificada y pierde todo su encanto. No soy de moverme mucho para ir a playas diferentes, me suelo poner donde siempre en la Rada, enfrente de casa de mis padres. Desde chico voy ahí.

