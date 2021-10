La hamburguesa gourmet del chef malagueño Esteban Sedeño opta a ser la mejor de España

Está de los nervios. Y no es para menos, no es una cita cualquiera. El cocinero mijeño Esteban Sedeño acude a la semifinal de la primera Burger Combat que se celebra en España y su hamburguesa está entre las seis semifinalistas.

"No estoy acostumbrado a esto, no es el nervio de la competición, es todo lo que con lleva para todo el equipo", dice entre suspiros Esteban Sedeño, chef del restaurante Confusión de Las Lagunas de Mijas.

Tras pasar el corte de cada ronda del concurso, en sus propias palabras, "a cada cual más difícil que la anterior", ha conseguido llegar junto a otros cinco compañeros a la prueba final de una competición en la que han participado 3.000 cocineros.

La hamburguesa que presentará hoy. E.E

Sedeño asegura que se enfrentará al jurado con una hamburguesa que lleva preparada al milímetro. "No sé cuánto tiempo hemos estado buscando la carne perfecta. Para mí es lo más importante de la hamburguesa. En este tipo de concursos importan minucias como si el toque de sal debe ir arriba o abajo", expresa.

"Nos metimos en el concurso por las cosas de mi mujer, que se encarga de nuestras redes sociales", reconoce el chef entre risas admitiendo que en un principio no esperaba que el combate fuera tan grande y tan profesional. "Nos han pedido mil cosas, hasta videorrecetas", explica.

Respecto a lo que pueda ocurrir hoy, el malagueño dice que el "no" ya lo tiene, por lo que, como ha hecho en cada ronda, va a dar lo máximo de él para conseguir el mejor resultado. "Yo ya me llevo que mi hamburguesa es una de las seis mejores de España, todo el mundo no lo puede decir", comenta entre risas.

Sobre la hamburguesa que va a presentar, tiene su secreto en la salsa, de la que no desvela ningún ingrediente. Es una hamburguesa de carne de black angus con pan tigre. Todo ello acompañado de un tomate huevo de toro "exquisito de nuestra tierra", brotes de lechuga, queso chédar, costillas hechas a baja temperatura durante seis horas, y esa salsa secreta.

Además de todo ello, y por si fuera poco, la hamburguesa va rematada con un toque final: un ahumado de barrica de wiski. Así, en cuanto a la presentación, esta va colocada en una campana de cristal que hace que parezca que está entre las nubes.

El restaurante

El chef posando en una imagen. E.E

"Nos gusta jugar con las apariencias. Intentamos que nada se vea como lo que verdaderamente es", cuenta este cocinero cuando habla de Confusión, su restaurante en Las Lagunas que abrió hace cuatro años.

"Abrirlo fue dar un gran paso. De pequeño, cuando todos soñaban con ser astronauta, yo quería ser camarero. Sonaba raro, pero siempre quise estar vinculado a la cocina y hasta aquí hemos llegado y seguimos creciendo poco a poco", relata.

Pese a que su hamburguesa gourmet ya está entre las seis mejores de España, no es el producto que más le piden en su negocio. "Lo más pedido sin duda es algo tan simple como unas gambas al pil-pil".

El lingote de oro es otro de sus platos más pedidos. E.E

El cocinero explica que todos los clientes que las prueban aseguran que no han probado otras más ricas. Otros platos como el "lingote de oro" o el "falso risotto" completan la carta de este restaurante al que le encanta sorprender al cliente. "Algún cliente se ha pedido el "falso risotto" y se ha ido del restaurante sin saber qué lleva verdaderamente. Todo un misterio", cuenta.

Málaga y la cocina

Reconoce que Dani García es "de otro planeta" y que se siente "un pececito" a su lado. "Málaga es cuna de cocineros, pero lo de él es otro rollo. Ha roto moldes. Cada vez que ha conseguido algo, ha seguido adelante proponiéndose otras metas. Consiguió sus tres estrellas michelín y ahora está haciendo lo que le apetece. Es heroíco", narra.

El chef en el All Stars de Marbella. E.E

Por último, el chef asegura que sin los productos malagueños no podría ser quien es. "La pregunta no es qué tenemos en Málaga, sino qué no tenemos en una tierra como esta", dice. Hace hincapié en que "solo nos fijamos en el clima, pero a veces no valoramos el sabor a Málaga en nuestros productos autóctonos".

De momento solo le queda esperar unas horas para conocer si pasa a la final, que también se celebra hoy en Ifema con tres de los seis finalistas. El evento se realiza en el 34 salón gourmets de Ifema, en Madrid, y el combate está organizado por la marca de panes Lantmännen Unibake.

