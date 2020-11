En España, ya no existe lugar en el que no puedas comer hamburguesas buenas y de calidad, aunque como sabemos, no se trata en absoluto de una receta española. Para los curiosos, los romanos ya tenían sus propias hamburguesas porque cortaban carne de vaca y la mezclaban con sal, semillas y pan. Pero tal y como la conocemos hoy, la hamburguesa nació en Alemania en el siglo XVIII, precisamente en la ciudad alemana que le da nombre, Hamburgo. Además, no era más que carne de mala calidad sobre pan, de hecho, se consideraba "una comida para pobres". Ahora que las hamburguesas pueden formar parte de cartas de restaurantes de lo más refinados, te contamos cuáles son las mejores hamburguesas de España.

Las mejores hamburguesas de España

1. Hamburguesa ‘thai’, por Martín Berasategui

En primer lugar, no podemos dejar de hablar de la hamburguesa 'thai' de Martín Berasategui, chef español que cuenta con doce estrellas Michelin. Estas las tiene repartidas por diferentes de sus restaurantes: tres en el restaurante Martín Berasategui de Lasarte-Oria, tres más en el restaurante Lasarte del Monument Hotel de Barcelona, dos en el MB del hotel The Ritz-Carlton Abama de Tenerife y una en los restaurantes Oria (Barcelona), Ola (Bilbao), eMeBe Garrote (San Sebastián) y Fifty Seconds (Lisboa), respectivamente. Berasategui no duda en optar por recetas clásicas e innovadoras como la que ha inventado de la hamburguesa:

Ingredientes

1 panecillo de hamburguesa

200 g de carne picada de ternera

20 hojas de menta

6 hojas de cilantro

8 g de cebolla roja picada

Media lima

30 g de salsa brava de chipotle

4 rodajas muy finas de tomate

20 g de salsa César

Para la salsa César:

50 gramos de queso parmesano

12 filetes de anchoa en aceite de oliva

150 ml de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

1 diente de ajo

50 ml de agua

Para la salsa brava:

650 gramos de salsa de tomate picante

70 gramos de chipotle entero con semilla

Sal

2. Hamburguesas de Cuatromanos, de Ramón Freixa y Paco Roncero

Cuatromanos es un proyecto personal de Paco Roncero y Ramon Freixa, que suman cuatro estrellas Michelin, para la creació de hamburguesas artesanales. La carne es la pieza angular y en Cuatromanos Burger proviene de vaca rubia gallega que crece en total libertad con una alimentación 100% natural, basada en grano y pasto. También destacan los panes: disponen de una amplia selección (de cristal, brioche, campero…) todos ellos de masa madre, con harina molida en piedra y fermentaciones largas. Además, incluyen una opción sin gluten.

Las opciones son: En primer lugar, Hamburguesa Deluxe (200 gramos de carne de vaca rubia gallega, foie, rabo de toro, queso brie, boletus, tomate semiseco,

salsa Cuatromanos y mayonesa de trufa), la Carrillera XXL (carne de vaca rubia gallega, carrillera de ternera glaseada, bacon, aros de cebolla, tomate

confitado, y ketchup de mole), y finalmente, la Veggie (tofu marinado en miso, boletus confitados, guacamole, kale frito, mayonesa hoisin. Todas acompañadas de patatas.

3. Bocadillo viajero de carne kofta asada en pan rápido de yogur, por Jordi Cruz

A la hamburguesa, Jordi Cruz le ha dado un "viaje" y le ha lamado "bocadillo viajero". Él mismo en Instagram cuenta cómo la podemos hacer: Necesitamos para el pan de yogur: 120 gr yogur natural; 125 gr harina; 10 gr de levadura y 5 gr sal. Luego, para la Kofta (la carne aliñada): 400 gr Carne picada de ternera o cordero; 1 cucharita ajo en polvo; 1 cucharada perejil picado; 15/20 gr salsa Kimchi o pimentón; ½ cucharadita comino en polvo; sal y pimienta negra.

Para la fritura de berenjena “las mal llamada chips”: 1 berenjena; sal gruesa y fina para aliñar; harina y aceite de oliva para freír. Para los aros de cebolla: 1 cebolla roja; 100 ml Agua mineral con gas; 50 gr harina; aceite de oliva para freír y sal. Para la salsa de yogur: 250 gr yogur griego; ajo; 40 ml aceite de oliva; 1 cucharadita sésamo tostado; menta, perejil y cilantro picados; zumo y ralladura de piel de lima; 1 cucharada de pepino picado; sal y pimienta negra.

4. Hamburguesa coreana, por Quique Dacosta

Quique Dacosta en la actualidad tiene cinco estrellas: tres en el restaurante Quique Dacosta y dos en El Poblet. Además, también tiene casi una decena de libros publicados, por ejemplo,De tapas con Quique Dacosta (Ed. Sabores), con 80 recetas, en el que incluye una de hamburguesa al toque coreano. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes:

2 dientes de ajo

200 gr de puerro

200 gr de cebolla

100 gr de apio

2 briznas de tomillo

150 gramos de azúcar

Un poquito de orégano

Un chorro generoso de miel (puede sustituirse por un sirope)

Un bote de salsa de soja

1 litro de caldo de cerdo

5. Hamburguesa ibérica con sobrasada, queso de cabra y miel, de José Manuel Miguel

En este caso nos encontramos con José Manuel Miguel, el chef del restaurante Beat, en el hotel The Cookbook de Calpe (Alicante), que ha conseguido ganar una estrella Michelin en Francia y otra en España. Su hamburguesa consta de los siguientes ingredientes: 75 gramos solomillo de cerdo picado; 50 gramos sobrasada mallorquina; 15 gramos cebolla confitada; 10 gramos miel de flores; 10 gramos de panceta ibérica picada, sal y pimienta. Para la guarnición: una rodaja de queso de cabra, tomate corazón de buey y lechuga romana. ¿Cómo no va a ser una de las mejores?

