La tortilla de patata es también conocida como "tortilla española" en tanto que se configura como uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía en España. No hay en el que no se sirva ni casa en la que no se haya hecho una. Su receta es clásica y más sencilla de lo que parece, si bien es cierto que cada vez surgen tortillas más raras (por ejemplo, rellenas de queso, de embutido...). En cualquier caso, lo que nos interesa saber es cuáles son consideradas las mejores tortillas de patata de España y en qué lugares las podemos encontrar.

Para saber cuáles son estas tortillas exquisitas, nos guiaremos por los premiados en uno de los pocos concursos centrados en este plato: I Campeonato Nacional de Tortillas de Patatas cuya única edición fue celebrada el pasado 2019, todo ello por parte del II Foro de la Papa (patata) en Tenerife. Gracias a este certamen, conocemos las 5 mejores versiones de la tortilla de patata.

¿Cuáles son las mejores tortillas de patata de España?

Casa Dani (Madrid) – Chef Lola Cuerda

El premio a "la mejor tortilla de patatas de España" se lo llevó el Restaurante Casa Dani de Madrid, con una receta de la chef Lola Cuerda. Se trata de una receta basada en lo siguiente: patata agria manchega y cebolla caramelizada. En cuanto al proceso de elaboración lo que se busca es que quede poco cuajada y por eso, es cocinada en fuego de gas con aceite de girasol. Si alguien quiere emular este proceso para conseguir tener en su casa la mejor tortilla: la clave es la cebolla y que esté poco hecha. O eso dicen los expertos.

Tapas 3.0 (Salamanca) – Chef Jorge Lozano

Cerca de conseguir el primer premio se quedó el restaurante Tapas 3.0 del chef Jorge Lozano. En este caso, nos encontramos con una receta similar y a la vez distinta. La clave se encuentra en la mezcla de patata agria canaria y patata kennebec y como no, con cebolla y cuajada, en este caso, con cocina de inducción. Las cantidades necesarias son: ocho patatas y cinco huevos. A Pulpeira de Melide (La Coruña) – Chef Gorka Rodríguez El segundo finalista a este premio fue el restaurante A Pulpeira de Melide, en A Coruña. En este caso, el chef Gorka Rodríguez también opta por una receta en la que la tortilla esté poco cuajada. Además, sus ingredientes son: patata agria canaria (250 gramos) con seis huevos y en este caso, sin cebolla y por inducción. Sagartoki (Vitoria) – Chef Senén González Finalmente, el tercer candidado a tener la mejor tortilla de patatas de España es el restaurante Sagartoki, en Vitoria, de la mano del chef Senén González. Su espectacular receta es la siguiente: una base hecha de patata monalisa, y luego, por cada medio kilo de huevo, utiliza un kilo de patatas. En este caso, utiliza cebolla que carameliza previamente. Toda la receta la hace con cocina de inducción y busca elaborar una tortilla que tenga "textura de espuma". Bar Aithay (Tenerife) – Chef Ana del Carmen Pacheco Martín

En este Campeonato Nacional de Tortillas de Patatas, el premio "mención especial" fue otorgado al Bar Aithay de Tenerife con un plato realizado por la chef Ana del Carmen Pacheco Martín. Se trata de una receta especial por las siguientes particularidades: la base es de papa galáctica de Tenerife, luego lleva trece huevos pequeños y como no, cebolla. El punto de la elaboración busca que la tortilla quede cuajada a fuego lento, y además, en cocina de gas. Esta fue la elaboración considerada como una de las mejores tortillas de patatas de España" y el premio lo dio el chef y jurado Quique Dacosta.

