Ya ha entrado en vigor: se amplía el permiso por nacimiento y cuidado del menor a 19 semanas

Las claves

Las claves Generado con IA El permiso por nacimiento y cuidado del menor en España se amplía a 19 semanas por progenitor, con carácter individual, intransferible y retribuido al 100%. La reforma, recogida en el Real Decreto-ley 9/2025, adapta la legislación española a la directiva europea de conciliación laboral y familiar. Las primeras seis semanas son obligatorias e ininterrumpidas tras el nacimiento, mientras que las once siguientes pueden disfrutarse de manera flexible durante el primer año. Se añaden dos semanas adicionales de cuidado que pueden usarse hasta que el menor cumpla ocho años, y las familias monoparentales tendrán 32 semanas de permiso.

El permiso por nacimiento y cuidado del menor en España ya se ha ampliado oficialmente a 19 semanas por progenitor, una medida que supone un refuerzo relevante de los derechos de conciliación y corresponsabilidad familiar en el ámbito laboral.

La reforma está recogida en el Real Decreto-ley 9/2025, aprobado por el Gobierno y que modifica el Estatuto de los Trabajadores, así como la normativa de la Seguridad Social, para adaptar la legislación española a la directiva europea de conciliación.

Con esta modificación, el permiso pasa de las 16 semanas anteriores a 19 semanas, manteniendo su carácter individual, intransferible y retribuido al 100% de la base reguladora.

Según la información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el objetivo es reforzar la igualdad entre hombres y mujeres y favorecer una mayor corresponsabilidad en el cuidado de los hijos.

La estructura del permiso se organiza en varios tramos. En primer lugar, seis semanas son obligatorias e ininterrumpidas tras el nacimiento, adopción o acogimiento, y deben disfrutarse de forma inmediata.

A estas se suman once semanas de disfrute flexible durante el primer año de vida del menor, que pueden tomarse de manera continuada o fraccionada.

Además, la reforma introduce un nuevo bloque de dos semanas adicionales de cuidado, que podrán disfrutarse hasta que el menor cumpla los ocho años, lo que introduce por primera vez un margen de flexibilidad a largo plazo dentro del permiso por nacimiento.

Además, estas semanas adicionales se aplican retroactivamente a los hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024.

La solicitud se puede realizar de manera online, a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social y permite tramitar los períodos sin necesidad de desplazarse.

La ampliación también contempla mejoras para las familias monoparentales, que pasan a disponer de un total de 32 semanas de permiso, reforzando la protección en los hogares con un único progenitor.