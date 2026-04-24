Analizan en Málaga el futuro del ecosistema de la moda global en el 5MFF

Las claves

Las claves Generado con IA El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga celebró la quinta edición del MAM Fashion Forum bajo el lema 'Tiene Mucha Calle', centrado en el ecosistema global de la moda. Autoridades locales destacaron la importancia de la innovación, la formación y el impulso al diseño para internacionalizar el talento malagueño y recuperar la tradición textil. Ponentes debatieron sobre el lujo experiencial, la autenticidad creativa y la viabilidad de emprender en moda, resaltando el valor de la creatividad adaptada al sistema y la investigación. El evento incluyó la grabación en directo del podcast 'Fashion Sucks', que abordó el papel de la comunicación digital en la industria de la moda.

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga acogió este 24 de abril la quinta edición del MAM Fashion Forum. Bajo el lema ‘Tiene Mucha Calle’, el evento exploró el "Ecosistema de la Moda" como una red interconectada.

Diversas autoridades respaldaron la jornada, destacando el papel de la ciudad como motor económico y cultural. Patricia Navarro, delegada del gobierno de la Junta, y la diputada Esperanza González resaltaron la importancia de la innovación y la formación para internacionalizar el talento malagueño.

Jacobo Florido, en representación municipal, subrayó la necesidad de un impulso firme al diseño. Según afirmó, “Málaga tiene un pasado textil muy importante que debemos recuperar desde la artesanía y la creatividad”, poniendo en valor las raíces locales.

Isidoro Encinas y Megui Gómez-Sala debatieron sobre el lujo experiencial. Encinas defendió que “el lujo no debería estar ligado al dinero, sino a lo que significa para ti”, mientras Gómez-Sala analizó la conexión actual entre la calle y la exclusividad.

Elvira Carrera, Jacobo Florido, Patricia Navarro, Carlos Garcia, Esperanza Gonzalez y Mar González.

La artista Palito Dominguín aportó su visión sobre la autenticidad creativa. Durante su intervención, definió su obra como un autorretrato: “hablo de lo que conozco y de lo que soy”, reivindicando el valor emocional por encima del materialismo.

En el bloque de emprendimiento, los diseñadores DACAL y Evangelina Julia discutieron la viabilidad de los proyectos. DACAL sostuvo que “ser creativo no es solo diseñar, es saber adaptar tus ideas al sistema para que puedan existir”.

Ponentes del 5MFF.

Por su parte, Julia enfatizó la investigación y la cercanía con el público. “La creatividad nace de observar, investigar y dejarse llevar por todas las posibilidades”, explicó la fundadora de Evade House sobre su proceso de trabajo.

La tarde incluyó la grabación en directo del podcast “Fashion Sucks” con Alba Melendo y Raquel F. Sobrín. Esta innovadora propuesta analizó la comunicación actual y el peso de los nuevos canales digitales en el discurso de la industria.