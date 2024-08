Una humorista malagueña, tras el gesto viral de ir a comprar a Mercadona para ligar

Si has ido a comprar a Mercadona esta semana sobre las siete de la tarde y alguien te ha chocado con un carro donde había una piña colocada del revés, estás de suerte: has ligado. Es la nueva forma con la que los jóvenes buscan pareja después de que este gesto se haya hecho viral en redes sociales, especialmente en TikTok.

Sin duda, ha sido el trend del verano. Grandes y pequeños hablan de lo mismo cada ve que van a hacer la compra. Es tal el boom, que en algunos supermercados de Mercadona han tenido que aumentar la seguridad en el pasillo de la fruta. Aunque realmente no lo abarrotan personas en busca del amor, sino chavales que quieren hacerse viral en TikTok con el vídeo de turno.

Hay quienes conspiran con que todo ha sido una idea de Mercadona para aumentar clientes, pero la realidad es que detrás de esta viralidad hay una malagueña: Virtudes Leiva, que en el mundo del humor, y más concretamente en TikTok, es conocida como Vivy Lin, una filóloga que abandonó su profesión como profesora y trabajadora social para empezar en la interpretación.

Aunque lo que la hizo conocida en redes fue un vídeo viral en 2013, ahora los números de sus perfiles se han vuelto a multiplicar tras protagonizar el vídeo del verano, donde aparece junto a su amiga Carla hablando de que Mercadona es el lugar para ligar a partir de las siete de la tarde. Lo cuentan con mucha gracia y naturalidad, por lo que el vídeo empezó a correr como la pólvora.

No se lo inventan ellas, sino que escucharon a una participante de First Dates contarlo un día. "Cuando salimos de la televisión de trabajar, mi compañera Carla y yo nos acercamos a Mercadona a comprar un par de cosas. No sé cómo se le vino a la cabeza, pero me dijo que había una hora para ligar. Yo me empecé a reír porque siempre estamos con las bromas y el cachondeo, cogí el móvil para buscarlo y me salió la chica de First Dates. Nos entró una risa enorme y muchas ganas de guasa", ha explicado la humorista en la sección de EL ESPAÑOL Magas.

No hubo guion, ni pretensión de armar todo el lío que se ha formado alrededor de Mercadona. Así, según ha relatado la actriz, no se trata, para nada, de una publicidad encubierta. "No tengo noticias de Mercadona, no conozco a nadie que trabaje allí, no es publicidad encubierta... Casualmente, el supermercado ha sido ese como podría haber sido otro, un bar o una papelería", ha indicado. En cuanto a que lo de ligar en el pasillo de los vinos con una piña del revés, todo es fruto de la viralidad y la originalidad de las redes. ¿Qué será lo próximo? TikTok lo dirá.