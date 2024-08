Lea fue la primera que ligó en Mercadona con una piña en su carro: la viral historia de su 'flechazo'

No cabe duda de que el vídeo de la actriz Vivy Lin compartido en su cuenta de TikTok la semana pasada en el que explica cuál es la mejor hora para ir a Mercadona para ligar está revolucionando las redes.

Su revelación, en la que nos informa de que la franja entre las siete y las ocho de la tarde es la elegida por muchos clientes del supermercado para probar suerte y entablar conversación con un desconocido, ha sacudido Internet y en las redes estos días no se habla de otra cosa.

Lo que quizá muchos usuarios no sepan es que este descubrimiento viral no es cosa de la creeadora de contenido, sino que ya se hizo público hace varios años, en 2017 concretamente, en un famoso programa de televisión.

Efectivamente, nos referimos al célebre First Dates, emitido en prime time en la cadena Cuatro y presentado por Carlos Sobera. Concretamente, en el episodio emitido el nueve de septiembre de aquel año, una concursante, de nombre Lea, comentó exactamente la misma información delante de toda España.

"Hay una hora exacta en Mercadona a la que van a comprar todos los solteros, entre las siete y las ocho, y ahí yo voy", afirmaba entonces la concursante a Lidia Torrent, otra de las presentadoras del espacio televisivo. "Voy allí paseando por los pasillos y no compro nada", añadía.

Al parecer, tal y como explicó la propia pretendiente, fue su madre la que le recomendó "buscar el amor en cualquier sitio", consejo que nuestra protagonista de esta historia decidió seguir a rajatabla. "Yo decía vale, pues cualquier sitio", reconocía la concursante, justo antes de reconocer tener "un problema con los flechazos", además de "enamorarse muy rápido"

"Entonces yo me iba a Mercadona cuando todos los solteros hacían sus compras, y sabes que son solteros porque tienen cervezas y patatas en el carro", aclaraba una Lea que no dudaba ni un segundo en explicar su particular método para encontrar el amor en los lugares más insospechados.

Quién le iba a decir a ella, y también a nosotros, que siete años después aquella confesión cuyo origen lo encontramos en el sabio consejo de su madre fuese a recorrer toda España y a organizar las agendas de un destacado número de solteros y solteras de nuestro país.