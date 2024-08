La estremecedora carta de una joven: “Acabo de cumplir 26 años y vuelvo a vivir con mis padres”

El acceso de los jóvenes a la vivienda es uno de los temas más puntiagudos en España en los últimos años. Los precios para alquilar una habitación cada vez son más caros, llegando a los 565 euros de media de Barcelona o los 500 de Madrid o Palma de Mallorca.

Números que contrastan con el salario medio de una persona joven en España, ya que, según datos del Consejo de la Juventud de España, es de 1.005 euros al mes. Es decir, a los jóvenes apenas les quedaría la mitad de su salario, o incluso menos, una vez descontado el gasto del alquiler.

En este sentido, la reflexión de una joven lamentándose de la situación económica en la que vive inmersa con su pareja se ha convertido en redes sociales como una especie de grito de ayuda de toda una generación.

“Acabo de cumplir 26 años y debo volver a vivir con mis padres”, escribe hoy una lectora



Sobre la vivienda 👇🏽pic.twitter.com/wl3YLHbqOp — José Luis Sastre (@jl_sastre) August 28, 2024

"Acabo de cumplir 26 años y debo volver a vivir con mis padres. Tras tres años sobreviviendo al alquiler de un bajo interior de 50 metros cuadrados en Madrid con mi pareja, nos hemos cansado de pedir ayuda para llegar a fin de mes tras la imprudencia de salir a cenar un día", reconoce la joven.

"Tenemos que leer que somos unos egoístas, que no queremos formar una familia. El dedo acusatorio siempre apunta a mi generación, pero nadie piensa en por qué no nos casamos, por qué no compramos casas, por qué no tenemos hijos ¿Realmente es mío el fracaso o es de una sociedad donde cada vez es más difícil iniciar un proyecto de vida?", acaba preguntándose.

La reflexión, leída por el periodista José Luis Sastre, presentador del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, ha corrido como la pólvora por las redes sociales, superando las 450.000 reproducciones y generando multitu de comentarios, la mayoría de ellos aplaudiendo las palabras de la joven.

"La vivienda es un derecho esencial que debería estar al alcance de todos, asegurando así una vida digna y segura para cada persona. Es responsabilidad de las instituciones garantizar que este derecho se cumpla sin excepciones", se puede leer en uno de los comentarios con más likes.