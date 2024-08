Vivy Lin, la actriz que ha puesto de moda ligar en Mercadona: "No es 'publi', ¡pero ojalá me dieran un euro por cada visita!"

Así es Vivy Lin, la tiktoker que ha puesto de moda ligar en Mercadona: "No es publicidad, nadie me ha pagado" Grupo Kiu

Si has utilizado tu teléfono móvil durante los últimos días, seguro que ya te has enterado de que las aplicaciones de citas se han quedado anticuadas. Ahora, la última moda es ir a Mercadona con tu bolsa reutilizable y tu cesta de la compra a buscar pareja. ¿Quién sabe si el amor de tu vida está entre el pasillo del papel higiénico y el de las toallitas desmaquillantes?

Más allá de bromas, detrás del vídeo más viral y famoso del verano se esconde una clara protagonista: Virtudes Leiva, o más conocida como Vivy Lin en TikTok. Esta mujer, natural de Málaga, es una filóloga que dejó su vida como profesora y trabajadora social para dedicarse al mundo de la interpretación. Desde entonces, las redes sociales no han parado de darle alegrías. ¿Sabías que en el año 2013 ya se hizo viral con otro de sus vídeos?

El equipo de Magas ha tenido la oportunidad de charlar con ella para que nos cuente su historia de vida, cómo logró hacer realidad su sueño de ser actriz y de dónde surgió la idea para crear el vídeo de Mercadona, que ya acumula más de 1,5 millones de visitas en TikTok y ha llegado hasta los informativos de otros países como Reino Unido.

El carisma de Virtudes Leiva

Virtudes Leiva se define a sí misma como una mujer muy abierta y espontánea, que siempre ha tenido don de gentes. Es natural de Málaga y estudió filología inglesa. Y, precisamente por esa ilusión y vocación de tratar con las personas, comenzó a trabajar en puestos como profesora, educadora en un centro de menores, y hasta animadora en hoteles. Sin embargo, cuando tenía 25 años fue un día al teatro y su vida dio un giro radical.

"Estaba en el teatro y la cabeza me hizo click. Salí de la función, dejé mi trabajo y me apunté a interpretación", declara Virtudes Leiva.

"Estaba viendo la obra y, desde la butaca, miré el escenario y pensé que me quedaba toda la vida para ser espectadora, pero nunca estaría encima del escenario porque ya había estudiado otra carrera", explica. En ese mismo momento, tomó la decisión de levantarse de su asiento sin terminar de ver la función. "Salí del teatro, dejé el trabajo de profesora y empecé a estudiar arte dramático. La vocación se impuso en mí", sentencia.

Después, tras tantear un poco el terreno y mudarse a vivir en Madrid, le llegó su primer golpe de fama. Era allá por el año 2013, y vino de la mano de un vídeo viral en YouTube, ya que por aquel entonces las redes sociales todavía no estaban tan desarrolladas como ahora. "Era una crítica a la clase política y en una tarde consiguió 10.000 visualizaciones, que en ese momento era muchísimo", explica Virtudes. A partir de ese día, comenzó a recibir llamadas de diferentes medios de comunicación hasta acabar siendo lo que es hoy: actriz, intérprete, humorista, monologuista, colaboradora de televisión... ¡y una mujer con un gran carisma!

Así surgió la idea

Ahora, la fortuna le ha sonreído de nuevo, y hace tan solo unos días volvió a publicar uno de los vídeos más virales del verano, esta vez en su cuenta de TikTok. En él sale Virtudes con su compañera Carla en Mercadona, justo después de enterarse de que dicho supermercado es el escenario de algunas personas para buscar pareja. ¿Que cómo se enteraron? Porque hace unos años, una participante del programa televisivo First Dates (Cuatro) lo explicó públicamente.

Lea confiesa sus trucos para ligar: “Hay una hora exacta en Mercadona a la que van a comprar todos los solteros…” > https://t.co/6XGBbYpPcW pic.twitter.com/4mcnWPdTGv — Cuatro (@cuatro) September 18, 2017

"Cuando salimos de la televisión de trabajar, mi compañera Carla y yo nos acercamos a Mercadona a comprar un par de cosas. No sé cómo se le vino a la cabeza, pero me dijo que había una hora para ligar. Yo me empecé a reír porque siempre estamos con las bromas y el cachondeo, cogí el móvil para buscarlo y me salió la chica de First Dates. Nos entró una risa enorme y muchas ganas de guasa", explica la humorista.

Después, Virtudes Leiva se puso a grabar con su teléfono móvil, "aunque sin estar guionizadas ni nada", confiesa, porque "una cosa así es imposible de preparar". Y ambas hicieron el famoso vídeo en el supermercado, preguntando a la gente si quería ligar, o si sabía que existía una hora para hacerlo. "Después, lo tiramos a las redes con la única pretensión de entretener un poco, pero sin pensar que sería la explosión que ha sido", comenta.

"Nadie me ha pagado"

Debido a su gran repercusión en redes sociales y medios digitales, mucha gente ha lanzado las siguientes preguntas al aire: "¿No será una campaña publicitaria del supermercado?", "¿quizá publicidad encubierta?". Ante toda la polémica, Virtudes ha respondido: "¡No! No tengo noticias de Mercadona, no conozco a nadie que trabaje allí, no es publicidad encubierta... Casualmente, el supermercado ha sido ese como podría haber sido otro, un bar o una papelería", explica.

Además, confiesa que le han escrito los equipos de prensa de otros supermercados: "Ha contactado conmigo gente de otras empresas de alimentación, pero no para trabajar, sino para felicitarme por mi sentido del humor. ¡Ojalá me hubieran dado un euro por cada persona que ha nombrado al supermercado! En ese caso, ya tendríamos unos dineritos para pasar el verano", ríe Virtudes.

Por último, finaliza diciendo que esta experiencia le ha servido para disfrutar porque "ha desatado una risa que la gente tenía contenida". Y termina: "La necesidad de reírse ha explotado en este vídeo igual que si hubiera explotado con uno de una cáscara de plátano o con cualquier otra cosa. Ha sido fortuito pero muy gratificante".