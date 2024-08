La primera vez de Will Smith en Marbella: entregado a la fiesta española y rapeando en una subasta benéfica

Todos los focos, como diría Isabel Pantoja, fueron hacia su persona. No es para menos. Era la primera vez que pisaba Marbella y todos querían tener la oportunidad de verle. El actor estadounidense Will Smith fue el gran protagonista de la 15.ª gala solidaria de la Fundación Starlite, celebrada anoche en la localidad malagueña.

Aunque fue anunciado como uno de los participantes de la Fórmula 1 del mar, celebrada a finales de mayo en Marbella, finalmente, solo apareció su equipo, por lo que Smith se ha estrenado en tierras malagueñas con una excusa de lo más solidaria. La Fundación Starlite le hizo invitado de honor de la noche y, sin duda, fue el centro de todas las miradas.

Desde que el actor puso un pie en la alfombra roja, un mar de flashes hizo acto de presencia. Acompañado de Sandra García-Sanjuán, la empresaria que lidera Starlite, el estadounidense recorrió todo el photocall con una sonrisa en la cara y saludando a todos amablemente en español "Hola, ¡hola!", iba diciendo a cada paso que daba. Sin embargo, no dio declaraciones a los medios de comunicación, aunque dio la sensación de que no fue porque él no quisiera. Organizadores y representantes lo fueron llevando casi en volandas sin dar demasiadas opciones a la prensa.

Antonio Banderas y Will Smith, juntos. EFE Daniel Pérez.

Sí que se tomó varias fotografías con Antonio Banderas. A la pregunta de si harían algún día alguna película juntos, Will sonrió, mientras que el malagueño abogó por decir "que yo sepa, no". Banderas declaró que el hecho de que Will Smith estuviera en Marbella no era cosa de él. "No he sido yo el que ha dado el contacto, viene de la organización, de Starlite", dijo.

Así, otro detalle importante es que Will se desplazó por la alfombra con un girasol pequeñito en la mano, un gesto importante, pues esta flor es el símbolo de Cudeca, una fundación sin ánimo de lucro malagueña que ofrece atención especializada a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas.

Will con el girasol de Cudeca. A.R

Una vez comenzó la gala, Will se situó en la mesa principal, acompañado de Antonio Banderas y otras personalidades, y estuvo muy metido en la celebración de principio a fin. El artista se dejó llevar, sobre todo, durante las actuaciones musicales. Lo dio todo con Carlos Vives y Los Alpresa, pero también con India Martínez, que fue la primera en actuar y en sorprender al actor, que se mostró boquiabierto dando palmas con el torrente de voz de la cordobesa, que incluso se acercó a la mesa de Smith para cantarle frente a frente.

Martínez tampoco ha sabido reponerse de la emoción vivida anoche. En su cuenta de Instagram compartió una imagen en la cama durante la pasada madrugada alegando que no podía dormir tras vivir una noche tan especial con momentos como ese en el que cantó al artista.

Otro de los momentazos de Will Smith en la gala tuvo lugar durante la subasta con fines solidarios de una botella de Larios 12 diseñada por el artista Andrés Mérida. El actor le quitó el micrófono al subastador Memo Martínez y comenzó a rapear entre puja y puja. "¿Quién da 15?, ¿quién da 20?", preguntó en español. Con su arte, lograron la friolera de 20.000 euros por la botella.

Will rapeando en la subasta.

Así, también entregó uno de los premios de la solidaridad a Carlos Vives, a quien presentó con muchísima energía invitando al público a gritar "Vives" cada vez que él decía Carlos. "Nunca pensé que iba a recibir un premio de Will Smith", dijo con una sonrisa el cantante, al que le hizo mucha ilusión pasar un rato con el americano, quien en la presentación del premiado destacó su amabilidad. "Carlos es un hombre que entiende la importancia de los actos sencillos de la bondad humana", halagó.

Will también recibió un regalo, supuestamente de parte de Antonio Banderas: una exclusiva guitarra. Lejos de decir un simple gracias, Will se levantó y subió al escenario para recibir el instrumento y agradecer al malagueño el regalo. "Hermano, gracias... ¡Y feliz cumpleaños!", declaró con gracia, reconociendo que como no sabe tocar, sacaría a la luz sus dotes actorales para fingir que la toca con una buena pose.

Will Smith presenta a Carlos Vives.

Además, también quiso cantar el cumpleaños feliz por adelantado a Antonio Banderas, que el próximo 10 de agosto soplará las velas para recibir a los 64 años. El malagueño explicó que está centrado en Gipsy, el nuevo musical del Teatro del Soho CaixaBank, que se estrenará en Málaga el 17 de octubre y permanecerá en la Costa del Sol hasta finales de enero. Pasados estos meses se trasladarán al Teatro Apolo de Madrid durante 16 semanas. Banderas explicó, además, que está preparándose para lo que será un año completo en Broadway con "una nueva obra".