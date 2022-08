Estos son los mejores planes para el fin de semana en Málaga: Louis Tomlinson, Siempre Así o Amodeo

Los días son cada vez más cortos y la brisa nocturna cada vez más fría. El alivio de saber que el calor tiene un fin se mezcla con el agobio del comienzo de un nuevo curso. Los hay quienes han exprimido cada segundo del verano y quienes han estado más liados, pero para todos la "vuelta al cole" constituye un comienzo complicado. Para los que todos los días del verano son fin de semana y para los que solo disfrutan del periodo estival durante el finde: EL ESPAÑOL de Málaga os trae una lista de planes para disfrutar de uno de los últimos del periodo estival.

Uno de los mayores bombazos del fin de semana: Louis Tomlinson hace el único concierto en España de su gira "The Away From Home Festival" el sábado 27 de agosto. El concierto es en el MareNostrum de Fuengirola, donde recibirá a 18.000 de sus fans. El componente del grupo disuelto One Direction colgó el sold out el mismo día que salían las entradas a la venta.

Si vas en busca de un plan más rural, aprovecha para visitar Frigiliana, considerado uno de los pueblos más bonitos de Málaga. Desde el jueves 25 y hasta el domingo 28 se celebra el Festival de las 3 Culturas en este encantador pueblo, con su clásica ruta de la tapa y un programa lleno de actividades que conmemoran el islam, el judaísmo y el cristianismo.

¿Aún necesitas una excusa para visitar otro pueblo de Málaga? ¡Aquí la tienes! Desde viernes 26 hasta el domingo 28 se celebra en Teba la XVI Jornadas escocesas Douglas' Days, una celebración que conmemora, mediante talleres, rutas gastronómicas y hasta con un mercadillo medieval, la historia de Douglas, un militar escocés que protagonizó una batalla en la que los cristianos tomaron el Castillo de la Estrella de Teba, en poder de los árabes.

Otras de las citas ante un escenario para este fin de semana son el concierto de Siempre Así o el monólogo de Amodeo, el humorista con más de un millón de seguidores en Instagram. El viernes 26 el grupo de "flamenquito" Siempre Así visita el festival Starlite (Marbella), a partir de las diez de la noche. Por su parte, la misma noche Juan Amodeo hará reír a su público en el MareNostrum de Fuengirola, en su espectáculo Avangelio.

El sábado 27 viene también cargado de actuaciones. Además del concierto del antiguo miembro de la banda One Direction, culmina el musical Canelaparty, con actuaciones desde las 18 de la tarde hasta más de las 5 am. Carolina Durante actuará a la 1 de la mañana.

El Marbella Arena recibirá el sábado 27 a Karina y Marina, la cantante y bailarina que arrasa en las redes sociales con 506 mil seguidores en Instagram. La doble personalidad de Karina aparecerá en el escenario a partir de las 21.30 y las puertas estarán abiertas desde las 19.30.

Para los más deportistas, participar en la 42ª carrera de la Feria de Mijas el domingo 28 de agosto puede ser uno de los planes más atractivos, puesto que además de realizar actividad física, visitarás el núcleo urbano del pueblo malagueño. La carrera está adaptada por edades y comienza a las 10 de la mañana desde la Plaza Virgen de la Peña.

