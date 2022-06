Marenostrum confirma el secreto a voces: Louis Tomlinson estará en Fuengirola el 27 de agosto

Varios carteles por el municipio malagueño de Fuengirola ya hacían sospechar algo a los fans de Louis Tomlinson. Este miércoles, el Marenostrum Fuengirola lo confirma. Louis Tomlinson visitará Fuengirola, la única parada en España en su gira mundial, donde reunirá a más de 18.000 seguidores, que aún no se creen que Tomlinson haya elegido el sur en lugar de Madrid o Barcelona.

Compartirá un cartel espectacular en Away From Home con The Vaccines, una banda inglesa de indie-rock que se ha consolidado en la última década como una de las mejores y más queridas bandas inglesas. Otros que compartirán el escenario de Marenostrum con el artista serán la banda madrileña Hinds que dará frescura apoyando a The Strokes, Sun Room se encargará de contagiar energía al público, la banda de punk alternativo Stone, que vendrá por primera vez a España y el DJ de The Libertines, Carl Barât. Tomlinson será el encargado de cerrar el festival con su espectáculo.

NUNCA UN VÍDEO ME HABIS HECHI TAN FELIZ pic.twitter.com/MDhx3t3PQt — amy (@donnyeskimo) May 25, 2022

Con su icónica y única presencia en el escenario, el británico hará vibrar a todos sus fans españoles, que siguen muy de cerca su carrera desde que el artista formara parte de la boyband One Direction.

El artista, a sus 30 años, va a presentar su primer álbum en solitario, Walls. Lo lanzó en enero de 2020, pero no ha podido ser hasta ahora cuando el cantante pudiera comenzar su gira mundial, que tendrá su parada en España, como decíamos, el 27 de agosto. Este concierto en Fuengirola llegará casi un año después de que el mundo conociese el evento ‘The Away From Home’, un concierto virtual retransmitido vía streaming. Ahora es una realidad.

The Away From Home Festival España 2022.



Tickets on sale 10am CEST Friday 10th June: https://t.co/GRHRQoQbiX pic.twitter.com/qBEDmYPO4v — The Away From Home Festival (@AFHFestival) June 8, 2022

Las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 10 de junio a las 10 de la mañana.

Sigue los temas que te interesan