María Adamuz (Company): "Me tomé las doce uvas con Antonio Banderas y algunos compañeros en el teatro"

La actriz María Adamuz nació en Marbella y, este año, Antonio Banderas le ha dado el mejor regalo que podía tener: volver a Málaga para interpretar a Abril en 'Company', un musical que solo les estaba dando grandes alegrías hasta hace unos días, cuando dos músicos del equipo se contagiaron de Covid y han tenido que suspender las funciones hasta el 13 de enero por precaución.

Pese a ello, María está radiante disfrutando de su tierra, de la música, del teatro y de la Navidad, que aprovecha para reunirse en familia, cantar villancicos con su hijo y, esta semana, probar el roscón de reyes, su dulce favorito por excelencia. La sometemos a nuestro test navideño de 'las 12 uvas malaguitas'.

Bajar a ver las luces… ¿Le provoca mucho agobio, o no le falta ni el paseo por los puestos del Parque? ¿Qué le ha parecido el alumbrado este año?

Bajar a ver las luces… ¡me encanta! ¡De agobio nada! Estoy deseando siempre que enciendan las luces de Navidad. Me encanta esta época del año. Este año el alumbrado es espectacular, como siempre. Lo de la calle Larios es un espectáculo que nadie se puede perder.

¿Málaga o Vigo? ¿Qué opina sobre esa competición navideña?

No conozco las navidades en Vigo. Ni sabía que había una especie de competición ¡Pero yo tiro para la tierra! Así que mi Málaga sin duda.

¿Una tradición familiar que nunca faltará en cada Navidad?

El simple hecho de reunirnos la familia en estas fechas, es algo que no debería faltar

La Lotería de Navidad… ¿Es de echarla por si toca algo o es de los que opina que es ‘el impuesto de los tontos’?

Nunca pierdo la esperanza de que me toque un pellizquito. Aunque sea el día más difícil para que te toque algo. ¡Me hace mucha ilusión!

Nochevieja, Nochebuena o Reyes ¿Qué prefiere?

Nochevieja me emociona mucho, por todo lo que dejas atrás y lo que está por venir en el nuevo año.

¿Es de los que se atraganta con las uvas? Háblenos sobre su Nochevieja: ¿macrofiesta de etiqueta, fiesta con los amigos o quedada familiar?

Me gusta mucho pasarla en el teatro. He tenido la suerte de pasarlo haciendo función muchos años. Y de fiesta con amigos, por supuesto. Este año nos tomamos las uvas encima del escenario en el Teatro del Soho CaixaBank con Antonio y algunos compañeros. Y aunque no tuvimos función, fue una experiencia súper bonita

¿Cuál es el plato que nunca faltará en su mesa durante los días navideños?

Las patas de cangrejo que me como con mi padre en Nochebuena. Y el roscón de reyes. ¡Mi dulce favorito!

¿Y ese villancico que es imperdonable pasar de largo?

Con mi hijo el que más he cantado este año ha sido “Rodolfo el Reno” ¡Me encanta!

¿Era de ir a ver la Cabalgata de Reyes? ¿Por qué zona solía verla? Si tiene alguna anécdota de recuerdo en ella cuéntenosla.

¡Claro! La veía todos los años en Marbella. En la Avenida Ricardo Soriano. Recuerdo la ilusión de ir con bolsas de plástico y luego ver cuántos caramelos había cogido.

¿Cuál fue el mejor regalo de Reyes de su infancia? ¿Por qué?

Tengo muy mala memoria, pero imagino que cualquier barbie y sus complementos.

¡Siempre fui muy de barbies!

¿Y ese que los Reyes se dejaron por el camino y nunca llegó?

Creo que me portaba bien porque me traían lo que pedía en la carta.

De niño… ¿Los Reyes Magos le traían carbón o chucherías? ¿Era usted buen estudiante y un niño/niña responsable?

¡Nada de carbón! Eran buenos conmigo. Y yo creo que sí fui una niña buena. A veces contestona según mi madre. En el cole si era buena estudiante, pero de la media, nunca fui de grandes notas ni de suspensos, una cosa normal.

