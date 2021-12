Pablo Atencia: "Mi mejor regalo de Reyes fue una bicicleta para hacer excursiones por Chilches"

Pablo Atencia confiesa cumplir cada año con los ritos que conforman la Navidad. Tradiciones como pasear por el Centro para ver las luces, montar el Nacimiento y el árbol en familia o jugar la lotería de su cofradía de los Estudiantes no faltan en su vida cada vez que llega diciembre. Asegura disfrutar a partes iguales de cada uno de los grandes días de estas fechas porque "cada momento es único".

El presidente de la Agrupación de Cofradías, y rey Gaspar en 2008, responde a las preguntas de EL ESPAÑOL de Málaga en estas 12 uvas malaguitas, aunque con la certeza de que no se le va a atragantar ninguna: "Siempre las compramos sin hueso", explica.

Bajar a ver las luces… ¿Le provoca mucho agobio, o no le falta ni el paseo por los puestos del Parque? ¿Qué le ha parecido el alumbrado este año?

No me provoca agobio. Me encanta pasear por el Centro de Malaga en cualquier momento del año, pero especialmente en Navidades por el ambiente que se disfruta gracias, en parte, a la iluminación navideña. Hace años que el Ayuntamiento está invirtiendo acertadamente en una iluminación que atrae a visitantes y malagueños al Centro, que pasean, consumen, se hospedan y disfrutan de la cultura y gastronomía.

¿Málaga o Vigo? ¿Qué opina sobre esa competición navideña?

Creo en la competencia en positivo, que nos ayuda a ser mejores mediante el esfuerzo propio y aprendiendo de los demás con respeto. No conozco personalmente la iluminación de Vigo. Imagino que Malaga tendrá que aprender cosas de Vigo y Vigo de Malaga.

¿Una tradición familiar que nunca faltará en cada Navidad?

El montaje del Nacimiento, la decoración y el árbol de Navidad en familia para que la vivamos en torno al Niño Jesús, verdadero protagonista para los cristianos.

La Lotería de Navidad… ¿Es de echarla por si toca algo o es de los que opina que es el impuesto de los tontos?

Suelo comprar por compromisos con mi cofradía de los Estudiantes (que también vendo), familiares, compañeros del despacho, amigos y clientes.

Nochevieja, Nochebuena o Reyes ¿Qué prefiere?

Me gustan por igual. Soy de los que piensan que cada momento es único y hay que saber disfrutarlo. En la Nochebuena celebramos el nacimiento de Jesús, en Nochevieja la llegada de un nuevo año en que mejorar y en Reyes, para ver disfrutar los regalos.

¿Es de los que se atraganta con las uvas? Háblenos sobre su Nochevieja… ¿Macrofiesta de etiqueta, fiesta con los amigos o quedada familiar?

No me atraganto porque compramos uvas sin hueso. Solemos pasarla en familia con mi mujer, nuestros cuatro hijos, familiares (este es el primer año que mi madre no está físicamente con nosotros) y amigos.

¿Cuál es el plato que nunca faltará en su durante los días navideños?

El pavo de Navidad con la receta de mi madre, que a su vez la aprendió de mi abuela

¿Y ese villancico que es imperdonable pasar de largo?

Ya vienen los Reyes Magos.

¿Era de ir a ver la Cabalgata de Reyes? ¿Por qué zona solía verla? Si tiene alguna anécdota de recuerdo en ella cuéntenosla.

No nos perdemos ninguna Cabalgata de Reyes de Malaga. Vamos a la Acera de la Marina, Parque o Fuente de las Tres Gracias. Tuve la oportunidad de representar a su Majestad el rey Gaspar en la Cabalgata de Malaga el año 2008 y la de Cruz de Humilladero, como rey Baltasar, el año 2018. Fueron experiencias únicas e inolvidables.

¿Cuál fue el mejor regalo de Reyes de su infancia? ¿Por qué?

Una bicicleta que me trajeron en Chilches, porque organizábamos excursiones los amigos de la urbanización.

¿Y ese que los Reyes se dejaron por el camino y nunca llegó?

En mi generación nos solíamos adaptar a lo que hubiera. No recuerdo pedir algo que no pudieran traer los Reyes.

De niño… ¿Los Reyes Magos le traían carbón o chucherías? ¿Era usted buen estudiante y un niño/niña responsable?

Siempre se han portado bien los Reyes porque era responsable y buen estudiante. En mi casa me inculcaron la importancia del esfuerzo, el trabajo bien hecho y la ilusión y la pasión por lo que se haga.

