El centro comercial de Málaga que vuelve a hacerse viral: sus trabajadores dan el cante en Instagram

Al más puro estilo de Los Morancos. Los trabajadores del centro comercial Plaza Mayor de Málaga se han montado un videoclip en Instagram para promocionar sus instalaciones: seguridad, limpieza, mantenimiento, camareros, dependientes... Todos han formado parte de un vídeo que se ha convertido en viral gracias a la guasa de los tuiteros locales.

La canción escogida para la versión veraniega ha sido Magia, de Álvaro Soler. Con una adaptación de la letra para incluir menciones al centro comercial, el clip lleva 13.000 reproducciones en doce horas. Todo un éxito que, muy seguramente, superará a la anterior obra de arte del equipo de Plaza Mayor.

El 26 de noviembre de 2020 se pusieron en modo Mariah Carey y cantaban, con la misma afinación y alegría que ahora, eso de All I want for Christmas is you. Entonces consiguieron unas 22.000 reproducciones, pero se hizo igualmente viral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Centro Comercial Plaza Mayor (@plazamayormalaga)

El vídeo, en el que los propios trabajadores son quienes ponen voz a la producción, es un paseo en diversos planos en movimiento por las instalaciones. Lógicamente, los tuiteros malagueños han entendido la broma y han versionado la versión.

Como por ejemplo, @spoksponha, que ha utilizado las escenas de baile de los miembros del equipo de Plaza Mayor para cambiarles la música y crear, como siempre, magia:

En su caso, @niporwifi ha troceado del vídeo para dejar uno de los mejores momentos: el baile de los comerciantes de la tienda de Nike y los coros:

Otros han entendido el mensaje y se sienten "orgullosos" de su ciudad:

ORGULLOSO DE MI CIUDAD. Se vende como sea. — Nacho Tudela (@tude23) July 22, 2021

Desde el propio centro comercial, en la publicación, hablan de lo que han disfrutado haciendo el vídeo: "Esperamos que lo paséis tan bien viendo este videoclip como nosotros haciéndolo. Este homenaje va para todos vosotros, ¡gracias por venir a vernos a Plaza Mayor! Vosotros también sois nuestra magia".

Sigue los temas que te interesan