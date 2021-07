Twitter hace pruebas con No me gusta en respuestas a tweets

Twitter es una de las redes sociales más populares en España. Estos meses nos han dejado con muchas novedades, como los tweets de pago. La red social hace ahora pruebas con una función que se estaba rumoreando desde hace tiempo: la posibilidad de marcar un tweet con un No me gusta.

Poder marcar un tweet de otro usuario con un me gusta es algo que lleva ya tiempo presente en la red social. Twitter prueba ahora un botón que nos va a permitir darle a No me gusta a algún tweet que hayamos visto, aunque dicho botón no será público.

Así serán los No me gusta en Twitter

Twitter No me gusta

En otras aplicaciones tenemos ya la posibilidad de decir si algo no nos gusta, como en YouTube. Twitter planea introducir esta posibilidad, pero en su caso dichos dislikes no van a ser públicos, que es un cambio importante. De esta manera, podremos marcar algo como me gusta sin que otros lo vean.

La red social hace pruebas con un botón de No me gusta en las respuestas a los tweets. Solo la persona que quiera pulsar sobre ese botón lo va a ver. Por eso, si marcamos ese tweet con un No me gusta, otros usuarios no podrán ver que hemos hecho eso. Solo tú vas a saber si lo has marcado como tal.

El marcar un tweet concreto con un No me gusta tiene importancia en Twitter. La red social tendrá esto en cuenta para sus algoritmos, para poder determinar de este modo si ese tweet es de tu interés o no. Aunque la red social no alterará el orden de tweets o respuestas en base de la cantidad de dislikes obtenidos.

Esto supone que si una respuesta tiene muchos No me gusta, Twitter no la moverá y hará que se muestre en una parte inferior y menos visible para otros. Estas primeras pruebas se están llevando a cabo en iOS, pero se espera que esta opción llegue a Android también.

