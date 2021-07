Instagram dejará poner subtítulos en sus historias en varios idiomas

La accesibilidad siempre ha sido una de las tareas pendientes de los desarrolladores de aplicaciones. Las principales redes sociales se han dedicado en los últimos años a añadir funciones para mejorar la accesibilidad de los usuarios tanto en España como en el resto del mundo. Instagram dará un paso en dicha dirección gracias a sus historias.

Instagram ha anunciado que incluirá en sus historias subtítulos automáticos en varios idiomas. Estos subtítulos se mostrarán en las publicaciones en historias que tengan idiomas distintos al que nosotros tenemos como nativo, con la traducción a nuestro idioma y con los subtítulos en el nuestro, para comprender mejor la traducción.

Ahora cuando Instagram detecte que estamos viendo una historia con mensajes en otros idiomas aparecerá una opción de "Ver traducción". Tocando sobre ella, los usuarios podremos revisar unos subtítulos que aparecerán en la parte inferior y revisar toda la traducción en un par de toques. Esta novedad será compatible con más de 90 idiomas de todo el mundo desde su salida.

Esta función que ya apareció por primera vez en mayo de este mismo año, llena un hueco importante que hasta ahora estaba incompleto, ya que las historias eran una de las pocas partes de Instagram que no tenían esta clase de traducciones automáticas. Las teníamos en las biografías, en los comentarios, y ahora también en las stories de Instagram.

Esta traducción sólo se realizará mediante texto, no audio, "por ahora". Es decir, Instagram no cierra la puerta a que estas traducciones puedan venir en forma de audio, con transcripciones automáticas que ya se han incluido en otros servicios, como Zoom o TikTok. Aunque por supuesto esto no está confirmado hasta la fecha.

Instagram asegura que esta nueva función de traducciones automáticas estará disponible a nivel mundial en breve y que admitirá más de 90 idiomas para que las barreras de la lengua no sean un problema en Instagram, especialmente en un verano que estará marcado por viajes de los usuarios a otros países en las fases más suaves de la pandemia del coronavirus.

Es de esperar que en los próximos días la característica se lance para todos los usuarios de Instagram, aunque como siempre, este despliegue gradual podría provocar que no la recibamos de forma instantánea. Por lo tanto, tendremos que ser pacientes antes de tenerla en nuestra aplicación.

