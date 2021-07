Cómo usar WhatsApp con el móvil desconectado: la función ya está disponible

Desde que el smartphone se convirtió en nuestro centro de odio multimedia y desde la aparición de aplicaciones como Telegram, en España y en el resto del mundo se le ha pedido a WhatsApp que permita a los usuarios poder usar la app sin depender de nuestro móvil. Ahora, gracias a la última beta de WhatsApp, es posible hacerlo.

Esta ha sido una de las características más solicitadas de WhatsApp por la facilidad que da tener WhatsApp en otro dispositivo y no tener que depender del teléfono para que esta funcione. Ahora, con la nueva beta, podremos hacer uso de esta característica.

Te mostramos cómo configurarlo para que puedas usar WhatsApp por ejemplo en tu ordenador sin necesitar que tu teléfono móvil esté conectado a Internet. Una función que aunque está lejos de equiparar a WhatsApp al sistema multiplataforma de Telegram, da pasos en la dirección adecuada

Cómo activar el multidispositivo

Proceso de instalar la beta multidispositivo Chema Flores Omicrono

Lo primero de todo es que para poder usar la característica multidispositivo, necesitas tener WhatsApp beta instalado. El canal oficial de WhatsApp Beta ya ha lanzado la actualización que habilita la función multidispositivo, por lo que si estás apuntado a él, debes descargarla desde la tienda de tu teléfono.

Podrás hacerlo tocando sobre Dispositivos conectados, sobre "Versión beta para varios dispositivos" y pulsando sobre "Unirme a la versión beta". Sólo tendrás que seguir los pasos y apuntarte a la beta.

Beta de WhatsApp El Androide Libre

Si por el contrario no estás inscrito en la beta de WhatsApp y tienes un Android, podrás descargar la beta mediante un archivo APK. Debes descargar el APK desde este enlace, instalando de forma manual la versión 2.21.15.11. Ten en cuenta que tendrás que actualizar la beta de forma manual si la instalas así.

Una vez hecho esto, podrás realizar el proceso de vinculación. Debes tener en cuenta que cuando inicies la aplicación y vincules tu cuenta, se borrarán todos los dispositivos vinculados anteriormente mediante QR, por lo que tendrás que enlazarlos de nuevo. Por ahora la función está bastante limitada, y sólo se puede usar en ordenadores, pero es de esperar que en las próximas semanas esta función vaya extendiéndose por España.

Mensaje de aviso de la beta con multidispositivo Chema Flores Omicrono

El proceso es prácticamente idéntico al de cómo se enlaza un ordenador para usarlo con WhatsApp Web o WhatsApp Desktop. En las opciones de la aplicación, vamos de nuevo a Dispositivos conectados y pulsar sobre el botón de "Vincular un dispositivo". Tendrás que escanear un código QR con la cámara de tu móvil y así enlazar el otro dispositivo, exactamente igual a cómo lo hemos hecho siempre.

Una vez hecho todo esto, podrás usar WhatsApp en el ordenador como siempre, pero sin depender de tu teléfono. No hará falta que tu teléfono esté conectado a Internet, o siquiera que esté encendido. Podrás vincular hasta 4 dispositivos diferentes, y podrás combinar tanto WhatsApp Web como WhatsApp Desktop. Eso sí, no se podrán usar dos móviles a la vez, debido a las limitaciones de esta nueva función.

Por último, se deben resaltar varios detalles. El primero es que la función multidispositivo no está activa para todo el mundo, por lo que es posible que no puedas hacer uso de ella incluso activando la beta. Además, al ser esta precisamente una beta puede dar lugar a errores, lo que implica que esta no es apta para el uso diario.

