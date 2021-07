El truco de WhatsApp para enviar mensajes invisibles a tus amigos

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular en España y que recientemente agregó su función para usar una cuenta en varios dispositivos sin el móvil, tiene una gran variedad de trucos con los que sorprender a otras personas, como cambiar el tipo de letra. En esta ocasión, un nuevo atajo permite enviar mensajes invisibles.

Con este nuevo truco de WhatsApp se puede desconcertar a amigos y familiares, y pasar un buen rato. La popular aplicación de mensajería permite enviar mensajes invisibles, es decir, texto que incluye una serie de caracteres especiales y que no son reconocibles para los dispositivos habituales.

Un truco poco conocido que puede hacer que se pase un buen rato con amigos. Además, este atajo funciona tanto en dispositivos con sistema operativo Android como en iOS, y para llevarlo a cabo no es necesario descargar ninguna otra aplicación; aunque existen otras alternativas en las que sí es imprescindible una app.

¿Cómo funciona?

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de realizar este truco es que tan sólo se necesita un teléfono móvil o un ordenador, para usar la versión de escritorio de WhatsApp, en este último caso. Por otro lado, también hay que conocer que para enviar un mensaje en la aplicación es necesario que haya algo escrito, como una letra, número o símbolo.

WhatsApp deja enviar el mensaje al pegar los caracteres especiales. Nacho Castañón Omicrono

Si se trata de enviar un mensaje de texto simplemente pulsando el botón de 'espacio' varias veces, la propia aplicación no dejará mandarlo. Por ese mismo motivo, los mensajes invisibles incorporan una serie de caracteres especiales que no son reconocibles por un móvil o por un ordenador.

Para enviar uno de estos mensajes a un amigo o familiar, basta con copiar lo que viene entre estas flechas: >‎ ‏‏‎‎ ‏‏‎‎ ‏‏‎‎ ‏‏‎‎ ‏‏‎‎ ‏‏‎‎ ‏‏‎‎ ‏‏‎‎ ‏‏‎‎ ‏‏‎‎ ‏‏‎<. Parecen espacios, pero no lo son. Simplemente son caracteres no reconocidos por un dispositivo y por eso se ven transparentes. Después, tan sólo queda acudir a WhatsApp, abrir la conversación individual o grupal en la que se quiera enviar el mensaje invisible, y pegar lo que anteriormente has copiado y darle a enviar.

Al contar con caracteres especiales, WhatsApp interpreta que el usuario está enviando un texto, por lo que deja mandarlo sin problemas. Además, si se quiere, también se puede copiar y pegar ese elemento varias veces para generar un mensaje más grande donde no haya absolutamente nada; lo que descolocaría aún más a quien lo reciba.

Más allá de la broma, esta funcionalidad puede resultar especialmente útil para recordar a la otra persona algún tema que se ha quedado pendiente de responder pero sin necesidad de escribir un comentario al respecto. O bien podría ser el equivalente a las llamadas perdidas, pero en versión WhatsApp.

Otras alternativas

Si por algún motivo no consigues llevar a cabo este truco o copiar los caracteres especiales, también existen otras formas de generar mensajes invisibles; aunque en esta ocasión sí es necesario una ayuda extra. Por ejemplo, se puede acudir a la página de Unicode para copiar el enlace del código U+2205, que permite acceder al espacio en blanco o invisible.

Así es la aplicación WhatsApp Blank Message en Android. Nacho Castañón Omicrono

Sin embargo, este método puede resultar tedioso, ya que en ocasiones la web tarda varios minutos en cargar y en ocasiones, incluso, nunca lo hace, dando lugar a un error. Otra forma de enviar mensajes invisibles es mediante una aplicación, concretamente WhatsApp Blank Message. Con ella, al comienzo se debe elegir si se quiere enviar sólo caracteres individuales o filas enteras como texto vacío.

Luego se puede escoger el número de caracteres o filas a enviar. Llegados a ese momento tan sólo queda mandar el mensaje invisible directamente a través de WhatsApp o copiarlo y pegarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta aplicación tan sólo está disponible en dispositivos Android.

