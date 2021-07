El truco de WhatsApp para que tus fotos desaparezcan en cuanto se vean

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en España, permite desde hace tiempo enviar mensajes temporales, es decir, que se destruyen solos al cabo de una semana. Una función que ahora, gracias a un truco, se extiende también a las fotografías y vídeos; pero en este caso desaparecen nada más verse.

Hace unos meses se filtró que la compañía estaba trabajando en una función que permitiría enviar imágenes que se eliminan tras verlos, al más puro estilo Snapchat. Aunque de momento no se ha lanzado en la versión final de la app, esta característica ya se puede utilizar en la versión beta de WhatsApp para dispositivos con sistema operativo Android, como adelantan en WABetaInfo.

De este modo, los usuarios ahora pueden enviar fotos y vídeos en una conversación de WhatsApp, tanto individual como grupal, que desaparecen tras verlos. Una característica muy demandada por los usuarios y que puede ser de gran utilidad si se quiere mostrar algo importante a otra persona y no se desea que quede guardado.

¿Cómo funciona?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que este truco tan sólo está disponible en dispositivos Android, concretamente en aquellos que cuenten con la versión beta 2.21.14.3 de WhatsApp. Si no estás suscrito, siempre puedes hacerlo desde la página de prueba de la app en Google Play Store, aunque es posible que no te puedas unir porque el programa de testers esté ya completo.

La barra de comentarios añade un nuevo botón para esta función. Chema Flores Omicrono

Si se tiene un iPhone se pueden recibir igualmente fotos y vídeos que se eliminan nada más verse, pero de momento no existe la posibilidad de enviarlas en este sistema operativo. Por otro lado, también hay que destacar que este truco funciona tanto para las fotografías y vídeos que se envían usando la cámara de WhatsApp, como en aquellos que ya están guardados en la galería del teléfono.

A la hora de enviar una foto o vídeo que se elimina nada más verse, lo primero que hay que hacer es entrar en un chat de WhatsApp y tomar la fotografía o escogerla de la galería. Una vez seleccionada, en la barra en la que se pueden añadir comentarios ahora aparece un botón con un '1' dentro de un círculo.

Así es cómo se ve cuando se envía una foto que desaparece en un chat. Chema Flores Omicrono

Al pulsar en él se vuelve de color verde y se activa la función de que dicho vídeo o foto solamente se pueda ver una vez. Posteriormente, y antes de enviarlo, WhatsApp muestra una ventana con información sobre cómo funciona y en la que detallan que el objetivo es "brindar más privacidad" al usuario.

Llegados a este momento tan sólo hace falta pulsar en 'Ok' y enviar la imagen o el vídeo que desaparece. Un contenido que no se muestra en las notificaciones ni tampoco cuenta con una vista previa dentro del chat para ninguno de los participantes. Simplemente se indica que hay una foto, que para abrirla hay que tocar en ella.

No notifica las capturas

En cuanto a la persona que recibe una foto o vídeo que desaparece nada más verse, en el chat le aparecerá simplemente un texto en el que se indica que hay una foto junto con el símbolo del '1' dentro del círculo. Tan pronto como se cierre la foto, el usuario ya no podrá volver a verla y en la conversación se seguirá detallando que hubo una imagen que sólo se podía ver una vez.

No avisa de las capturas pero sí si se ha abierto. Chema Flores Omicrono

Un mensaje que, aunque se toque en él, no se abrirá ni realizará ninguna otra función. Además, es importante destacar que a pesar de que el contenido que se envía se autodestruye nada más verlo, eso no impide que la otra persona pueda realizar un pantallazo, y en ese caso la aplicación no notifica si se ha tomado una captura de pantalla; aunque sí avisa de que se ha abierto.

Por lo tanto, sigue siendo importante mandar contenido con cierta cabeza y sentido, es decir, sin nada que pueda causar cualquier tipo de daño posteriormente, como puede ser información personal o sensible, o cualquier otro detalle que luego se pueda usar en tu contra.

Te puede interesar...