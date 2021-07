Twitter prueba el voto de comentarios para destacar los más relevantes

Twitter acostumbra a poner aprueba a sus usuarios con pequeños experimentos en los que comprueba si una función puede tener éxito en la aplicación o es una mala idea. Su última prueba persigue comprender qué contenido es más relevante y cuál no gracias a los votos de los usuarios, aunque de momento se desconoce si llegará a España.

En la red social del pajarito, la mejor forma para diferenciar los comentarios más importantes siempre ha sido fijarse en los likes y los retuits que conseguían de otros usuarios. Un mecanismo que prima las interacciones positivas y evita usar dislikes o no me gusta como sí pasa en otras redes sociales.

Sin embargo, el nuevo experimento de Twitter socavaría esta dinámica incluyendo el símbolo de una manita hacia abajo para expresar disgusto o enfado, estos serían los votos negativos. Aún así, Twitter ha explicado que los votos positivos resaltarán más que los negativos en su nuevo sistema de votación experimental.

Like o dislike

"Este no es un botón de dislike" ha aclarado la red social en su comunicado. Aclaración que no está teniendo mucho efecto, pues la mayoría de usuarios ya le han puesto ese apelativo. Tiene sentido, ya que algunos de los símbolos elegidos por los desarrolladores son una mano con el pulgar hacia arriba para los votos positivos y otra con el pulgar hacia abajo para los negativos.

Es la misma simbología que usa Facebook para sus likes y dislike, que llevan tiempo funcionando en la red social y sirven para tomar el pulso a los gustos y conflictos entre los usuarios. No obstante, Twitter está probando también el símbolo de las flechas hacia abajo y arriba que se pueden usar en Reddit desde hace años.

Es más, Reddit no ha desaprovechado la oportunidad y ha contestado al comunicado de Twitter con un meme, dejando claro que ellos fueron los primeros en implantar ese sistema de votos en su plataforma, una de las pioneras de las redes sociales. En Reddit estos votos ejercen de balanza para posicionar más arriba los comentarios con más votos positivos y desterrando al final los más negativos, entre otras consecuencias.

En el caso de Twitter, el comentario con votos positivos quedará marcado con el número de votos conseguidos, pero no alterará el orden de los comentarios. Mientras que los votos negativos solo los podrá ver la persona que ha escrito el comentario.

La negatividad de las redes

"Queremos comprender mejor los tipos de respuestas que se consideran relevantes o no en una conversación" explica la red social insitiendo en que no se trata de un botón de dislike. La plataforma se ha resistido a generar ese botón de "No me gusta" pensando que incrementaría la hostilidad entre los usuarios, pero sin él Twitter no ha evitado que su red sea un hervidero de reproches al igual que Facebook o Reddit que si lo ofrecen.

Habrá que esperar para conocer si este experimento convence a Twitter y decide lanzar la función al resto de usuarios. Por ahora, solo unos pocos tuiteros con la aplicación para iOS en iPhone podrán disfrutar de esta novedad y poner a prueba esos botones con manos y flechas. Los demás seguirán viendo la misma red social con corazones y retuits de siempre.

