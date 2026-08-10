Confirmado: Vélez-Málaga licita por más de 406.000 euros las obras de urbanización de la calle Cristo de Medinaceli

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha licitado las obras de urbanización de la calle Cristo de Medinaceli por más de 406.000 euros. La actuación responde a una demanda vecinal y permitirá una transformación integral de la vía, mejorando la accesibilidad peatonal y rodada. El proyecto contempla pavimentación, nuevas infraestructuras enterradas, renovación de redes básicas, alumbrado LED y elementos de seguridad. La ejecución está prevista en un plazo de cuatro meses e incluye la sustitución de la barandilla del mirador y la creación de nuevas aceras y escaleras.

Las obras de la calle Cristo de Medinaceli han sido licitadas por más de 406.000 euros, según ha anunciado el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, este lunes.

Esta actuación, que surge a raíz de una petición de los vecinos de la zona, permitirá dar una solución definitiva a las condiciones actuales de esta vía, según han informado en un comunicado.

El proyecto, impulsado desde el Área de Infraestructuras, cuenta con un presupuesto base de licitación de 406.368,54 euros, IVA incluido, y contempla un plazo de ejecución de cuatro meses.

“Hoy damos un paso muy importante para los vecinos de la calle Cristo de Medinaceli. Después de muchos años esperando, esta actuación ya está en licitación y, por tanto, estamos mucho más cerca de que una reivindicación histórica se convierta en una realidad”, ha señalado el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez.

La actuación permitirá llevar a cabo una urbanización integral de la calle, incluyendo la pavimentación completa de la vía y la ejecución de nuevas infraestructuras enterradas para garantizar la cobertura de los diferentes servicios urbanísticos.

El objetivo es mejorar las condiciones de accesibilidad peatonal y rodada y dotar de los servicios necesarios a las viviendas existentes.

Transformación total de la calle

El proyecto contempla una calzada de cinco metros de anchura, una acera en la margen norte y un pasaje peatonal que permitirá conectar con el vial situado al sur. También se incluyen las actuaciones necesarias para resolver los desniveles existentes, mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad de los peatones.

La intervención supondrá además la instalación y renovación de distintas infraestructuras y servicios urbanos, entre ellos las redes de saneamiento, abastecimiento de agua, recogida de aguas pluviales, alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones.

En materia de alumbrado, se instalarán luminarias LED y sistemas de doble nivel de potencia que permitirán reducir el consumo energético de la instalación.

Las obras incluyen también la ejecución de muros de contención, nuevas escaleras y elementos de protección.

Asimismo, se sustituirá la actual barandilla de madera existente en el mirador, que se encuentra en mal estado, por una nueva barandilla de fundición.