Última hora del incendio de Vélez-Málaga: el fuego arrasa una nave de 2.000 metros y calcina un tráiler y un autobús

La nave afectada por el incendio en Vélez-Málaga.

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Las claves Generado con IA Un incendio arrasó una nave de 2.000 metros cuadrados en Vélez-Málaga dedicada a la reparación de vehículos de gran tamaño. El fuego destruyó completamente varios vehículos y maquinaria, incluyendo un tráiler, un autobús, dos furgonetas y un tractor. La presencia de neumáticos y materiales combustibles generó una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos del municipio. No hubo heridos, aunque se movilizó un amplio dispositivo de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios.

El incendio declarado en la tarde de este martes en la localidad de Vélez-Málaga, que provocó la alarma de muchos vecinos del municipio debido a la gran columna de humo negro generada, ha arrasado por completo una nave dedicada a la reparación de vehículos de grandes dimensiones en el núcleo de El Trapiche.

Las labores de extinción del fuego necesitaron de una intensa movilización de medios de emergencia.

Según los detalles actualizados este miércoles por la Diputación provincial, el aviso se recibió en torno a las 19.10-19.15 horas, momento en el que una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) con base en Vélez-Málaga se desplazó hasta la carretera A-7205, donde se localiza el taller afectado, conocido como Taller de Francisco Ortega.

A su llegada, los efectivos encontraron la instalación, de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, completamente en llamas.

Debido a la magnitud del fuego y la densidad del humo, fue necesario solicitar refuerzos a otra dotación del parque de Colmenar. Las labores de extinción se prolongaron durante varias horas, con un despliegue coordinado entre ambos equipos.

La columna de humo del incendio del taller de camiones en Vélez-Málaga. Cedida a EEM

Hacia las 22.45 horas, la dotación de Colmenar se retiró del lugar, mientras que los bomberos de Vélez-Málaga continuaron trabajando en la extinción total del incendio y en la eliminación de puntos calientes.

Finalmente, el fuego se dio por extinguido en torno a las 23.45 horas, aunque se mantuvo posteriormente un dispositivo de refresco y vigilancia.

Un retén preventivo del parque de Vélez-Málaga permaneció en la zona hasta aproximadamente las 03.00 horas para evitar posibles reactivaciones.

El incendio ha afectado de forma total a la nave industrial, provocando la destrucción de varios vehículos y maquinaria almacenada en su interior.

Entre los daños materiales se encuentran un tráiler, un autobús, dos furgonetas y un tractor, además de diversa maquinaria y material propio del taller.

El fuego se vio además agravado por la presencia de neumáticos y otros elementos altamente combustibles, lo que contribuyó a la generación de una intensa columna de humo negro.

Amplio dispositivo de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios del 061, aunque no constan heridos en el incidente.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga pidió a la población calma y recomendó a los vecinos de la zona permanecer en sus domicilios durante las horas más críticas del incendio, cerrando puertas y ventanas debido a la densidad del humo.