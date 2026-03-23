En muchas empresas persiste una tentación peligrosa: creer que el éxito llegará cuando la inestabilidad desaparezca. Pero la incertidumbre es una certeza y, el cambio, la única constante.

A menudo ensalzamos la épica del riesgo, la disrupción o el crecimiento acelerado, como si dirigir fuera conquistar una meta definitiva. Igual que ocurre con la felicidad, el liderazgo no depende de alcanzar un escenario ideal, sino de actuar con sentido común en medio de la complejidad.

Conviene recordarlo: ninguna empresa se sostiene solo con discursos inspiradores ni con profesionales brillantes. Necesita liderazgo para fijar rumbo y capital humano cualificado para convertirlo en realidad. Cuando uno falla, el proyecto se resiente; cuando ambos convergen, la organización gana consistencia y futuro.

El empresario, por lo general, opera en un entorno volátil, interconectado y expuesto a factores que no controla. Pretender eliminar esa inestabilidad es tan irreal como esperar que la satisfacción personal llegue cuando todo encaje. La función esencial de quien dirige no es prometer certezas. Es ofrecer orientación. No consiste en decir “cuando el mercado se estabilice estaremos bien”, sino en preguntar: “¿Cómo trabajamos con claridad y coherencia ahora?”. En ese sentido, el liderazgo no se mide por carisma o visibilidad, sino por la habilidad de combinar rigor, exigencia y talento para generar resultados sostenidos.

Esa claridad reduce más la ansiedad que cualquier promesa grandilocuente. Los colaboradores no necesitan garantías imposibles; lo que anhelan es entender el rumbo y confiar en que existe un propósito que guía la acción. En la vida, y también en las organizaciones, las personas que más nos hacen crecer no son las que nos lo ponen fácil, sino las que nos ayudan a ser mejores de lo que éramos.

Pero decidir en contextos complejos requiere algo más que serenidad: exige valentía. No significa ausencia de miedo, sino la capacidad de decidir a pesar del mismo. El error, la crítica o el fracaso forman parte del paisaje empresarial. La cuestión es si ese miedo paraliza o impulsa a actuar con responsabilidad. Además, un líder coherente nunca deja de aprender ni de cuestionar sus propias decisiones.

Escuché una definición de empresario que resume bien esto: “Un empresario es aquel que trabaja en un mundo incierto de modo que todos quienes trabajen con él confíen en que ese mundo es seguro”.

Pero ningún rumbo se sostiene solo con quien dirige. Toda organización depende también de quienes lo hacen posible cada día. El liderazgo, por sí solo, no sostiene una organización. La segunda pieza es el talento. Y no cualquiera, sino aquel que no necesita imponerse para brillar.

Las empresas suelen obsesionarse con atraer perfiles sobresalientes, olvidando que la excelencia individual no siempre se traduce en rendimiento colectivo. Cuando el ego ocupa demasiado espacio, el debate se convierte en competición y la colaboración en estrategia defensiva. Warren Buffett lo resumió así: “el talento solo sirve si tiene inteligencia, motivación e integridad. Si no tiene esta última, ni te molestes en ficharlo”.

En cambio, la valía profesional ejercida con humildad multiplica la capacidad del equipo. Ello no implica falta de ambición; sino ponerla al servicio de un objetivo compartido. Significa aceptar que el conocimiento está distribuido y que las mejores soluciones surgen del contraste de perspectivas. En escenarios inciertos, donde los problemas rara vez son lineales, la disposición a rectificar vale más que la necesidad de tener razón.

Ese tipo de profesional no busca imponerse, sino elevar el nivel del conjunto: cuestiona, exige y obliga a pensar mejor. Por ello, y en general, las organizaciones que avanzan con mayor consistencia combinan liderazgo sereno y talento sin ego. El primero evita que la incertidumbre derive en desconcierto; el segundo impide que la competencia interna desgaste energías que deberían dirigirse al mercado.

La verdadera ventaja competitiva ya no reside únicamente en el producto, el servicio o la tecnología. Reside en la cultura: en la capacidad de mantener el rumbo cuando el entorno cambia y de integrar la excelencia sin que las individualidades fragmenten el proyecto.

El empresario del siglo XXI no puede prometer estabilidad permanente. Pero sí puede construir un ambiente donde las personas trabajen con claridad de propósito, sin vivir en espera de condiciones perfectas. En última instancia, la solidez de una empresa, como la satisfacción personal, no nace cuando todo es seguro, sino cuando decidimos comprometernos con lo que hacemos aquí y ahora, aunque el futuro no ofrezca garantías.