Tiroteo en Marbella: un herido por bala en una pierna tras escucharse disparos junto a un apartahotel del casco urbano

Zona en la que ha ocurrido el tiroteo. Google Maps

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Las claves Generado con IA Un tiroteo en Marbella provocó una fuerte movilización policial cerca del Aparthotel Monarque Sultán. Testigos escucharon disparos y vieron a varias personas armadas corriendo por la calle Ramón Gómez de la Serna. La Policía Nacional y Local detuvo a tres personas presuntamente relacionadas con el incidente. Una persona resultó herida de bala en una pierna como consecuencia del tiroteo.

Un tiroteo ha provocado este martes una importante movilización policial en Marbella después de que varias personas hayan alertado, en torno a las 14.15 horas, de que habían escuchado disparos y habían visto a varias personas corriendo por la calle Ramón Gómez de la Serna, en las inmediaciones del Aparthotel Monarque Sultán.

Según fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, los testigos han asegurado haber visto a varias personas portando pistolas. Los avisos han activado la intervención de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Marbella, que han logrado detener a tres personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Además, como consecuencia del incidente, una persona habría resultado herida por impacto de bala en una pierna, según las fuentes consultadas.

Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas en las que se produjo el tiroteo, así como la identidad de las personas implicadas y el origen del enfrentamiento.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.