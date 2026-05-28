Grupo Alfil abre el plazo de sus becas para aliviar el coste de la vivienda universitaria en Málaga: ayudas de 1.800 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Grupo Alfil ha abierto una nueva edición de las Becas Francisco Gómez Reyes, destinadas a estudiantes de Marbella que estudian en Málaga y necesitan ayuda para el alojamiento. Se concederán 30 becas: 25 por mérito académico y 5 reservadas a deportistas de alto nivel, con ayudas de hasta 1.800 euros por beneficiario. Todos los estudiantes marbellíes alojados en inmuebles gestionados por la empresa tendrán un 5% de descuento adicional en su mensualidad, obtengan o no la beca. El plazo para solicitar las becas está abierto hasta el 31 de julio de 2026 y la información puede consultarse en la web o en la oficina central de Grupo Alfil en Marbella.

Grupo Alfil (Alfil Patrimonial SOCIMI) ha abierto una nueva edición de las Becas Francisco Gómez Reyes, un programa de ayudas al alojamiento universitario que la compañía marbellí sostiene desde hace catorce años como eje de su política de Responsabilidad Social Corporativa. Las becas están destinadas a estudiantes empadronados en Marbella que cursen sus estudios en Málaga capital y necesiten sufragar los gastos de residencia durante el curso académico.

La convocatoria contempla la concesión de 30 becas, repartidas en 25 por mérito académico y 5 reservadas a deportistas de alto nivel. Todas ellas se materializan como descuento directo en la cuota de la Residencia Universitaria Alfil, situada en el campus universitario de Teatinos, y pueden alcanzar hasta 1.800 euros por beneficiario.

Además, todos los estudiantes marbellíes alojados en cualquiera de los inmuebles gestionados por la empresa disfrutarán de un descuento adicional del 5 % en su mensualidad, con independencia de si obtienen o no la beca.

El programa lleva el nombre del fundador de la compañía, Don Francisco Gómez Reyes, y perpetúa una sensibilidad personal que marcó toda su trayectoria profesional: la de apoyar a quienes se esfuerzan por labrarse un futuro a través del estudio. Francisco Gómez Palma, actual presidente-CEO del grupo, lo explica así: "A lo largo de su vida personal y profesional, Don Francisco siempre tuvo presente ayudar a quienes tienen dificultades, en especial a quienes se esfuerzan. De esta cultura basada en la disciplina y la exigencia nace nuestro objetivo de premiar a los alumnos por sus méritos académicos".

Desde su puesta en marcha, hace catorce años, el programa ha beneficiado a más de 700 estudiantes, con una inversión estimada superior al millón de euros. Para Gómez Palma, la apuesta por el talento joven es una convicción de fondo: "Creemos firmemente en el talento joven y en su capacidad para transformar el futuro. Estas becas son una inversión en ese potencial".

El plazo de recepción de solicitudes se abre coincidiendo con la publicación de las notas de la prueba de acceso a la universidad (PAU) y se prolongará hasta el 31 de julio de 2026. Los interesados pueden consultar las bases de la convocatoria y descargar el formulario en la web, o acudir presencialmente a la oficina central de Grupo Alfil, situada en la séptima planta del Edificio Alfil, en la Avenida Ricardo Soriano 19 de Marbella, en horario de 9:00 a 15:00 horas.