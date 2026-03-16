Buscan a un joven de 18 años en Marbella: se llama Mauro y necesita medicación

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 18 años llamado Mauro ha desaparecido en Marbella; fue visto por última vez en la estación de autobuses. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha activado una alerta y difundido su fotografía y descripción física para facilitar su localización. Mauro necesita medicación, lo que le sitúa en una situación de especial vulnerabilidad. Se solicita la colaboración ciudadana y, en caso de tener información, se pide contactar con los teléfonos 091 o 112.

Se llama Mauro, tiene 18 años y desde este domingo nadie sabe nada de su paradero. El joven fue visto por última vez en la estación de autobuses de Marbella y a partir de ese momento su familia le perdió el rastro.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha activado una alerta por su desaparición y ha difundido su fotografía en redes sociales para tratar de facilitar su localización. En la descripción difundida en los carteles se indica que Mauro tiene los ojos azules y el cabello largo, castaño y ondulado. Mide aproximadamente 1,75 metros y presenta una complexión corpulenta.

Según la información trasladada por este organismo dependiente del Ministerio del Interior, el joven necesita medicación, por lo que se considera que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

La colaboración ciudadana es clave en estos casos en los que cada minuto cuenta. En caso de tener información sobre Mauro, no dudes en contactar con el 091 y el 112.