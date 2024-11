Una espectacular tromba marina sorprende en Marbella en el transcurso de una nueva DANA que azota a Málaga

La DANA que afecta a la provincia de Málaga este miércoles, 13 de noviembre, está dejando abundantes lluvias y tormentas en diferentes puntos, pero también fenómenos tan llamativos como una manga marina, como se llama al tornado que se produce en el mar.

Es una realidad que el fuerte viento está siendo uno de los grandes protagonistas de la jornada, con rachas de más de 40 kilómetros por hora en el Aeropuerto de Málaga, pero lo que más se ha viralizado ha sido una tromba marina que ha tenido lugar sobre las 11.20 horas en la costa de Marbella.

Una tromba marina es un fenómeno meteorológico similar a un tornado que se forma sobre el agua. También conocida como "manga de agua," se presenta cuando una columna de aire en rotación se extiende desde una nube cumuliforme hasta la superficie del mar, un lago, o cualquier otra gran masa de agua. Las trombas marinas suelen producirse en áreas costeras y son más comunes en aguas cálidas, donde el contraste de temperatura entre la superficie del agua y el aire favorece su formación.

A diferencia de los tornados en tierra firme, las trombas marinas suelen tener menor intensidad y duración, aunque aún pueden ser peligrosas para embarcaciones pequeñas o actividades acuáticas cercanas. Pueden alcanzar velocidades de viento de hasta 100 km/h, y aunque no arrastran escombros sólidos, levantan una gran cantidad de agua en forma de rocío y espuma, creando un efecto visual muy llamativo. Estos fenómenos tienden a disiparse al tocar tierra o cuando cambian las condiciones meteorológicas, como la temperatura y el viento.

No es la primera que se deja ver en la provincia de Málaga. Son habituales en este tipo de temporales. Afortunadamente al quedarse en el mar y no tocar tierra, no ha provocado daños.