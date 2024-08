Las 5 viviendas más caras y espectaculares de España están en Marbella: solo para grandes millonarios

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con vivir en una mansión en la que sobre sitio por todos lados para sentarse, estar con amigos, colocar la ropa, comer, hacer deporte, bañarse en la piscina, estar en el jardín...? Una casa en la que no te estés todo el día golpeándote en la rodilla con aquella magnífica máquina de remo que compraste on line en pleno confinamiento por la pandemia y ya no utilizas. Fantasear es gratis, pero este tipo de viviendas son bastante caras y la mayoría tiene que conformarse con ver las fotografías de las que están en venta en las plataformas inmobiliarias.

Una de estas plataformas es Idealista y ha publicado este jueves un listado de las 10 casas más caras de España. Y se da la circunstancia de que las 5 primeras están en Marbella. Chalés de gran lujo de entre 27 y 35 millones de euros.

Estas son las casas ordenadas por precio:

1. Mansión en Las Lomas (Marbella)

Mansión Las Lomas

La vivienda a la venta más cara de España es una mansión de 16 habitaciones situada en un terreno de 8.800 metros cuadrados. Tiene 2.000 metros cuadrados con vistas despejadas al Mediterráneo y a la Sierra Blanca, cuenta con una sala de juegos, piscina, bodega y su propia pista de tenis. Su precio en el mercado es de 35 millones de euros.

2. Villa en La Zagaleta (Benahavis )

Villa en La Zagaleta

Vivienda contemporánea de última generación con vistas panorámicas de la región. Sus 3.300 metros construidos ofrecen 11 dormitorios y 17 cuartos de baño. Entre sus lujosas instalaciones, encontrará espacio para un spa, gimnasio, bodega y una sala de cine privada. Puede ser suya por 29 millones de euros.

3. Mansión en la Milla de Oro de Marbella

Mansión en la Milla de Oro de Marbella.

Se trata de una espectacular residencia situada en una de las zonas con más solera de la Costa del Sol. Sus 6 lujosos dormitorios garantizan el confort junto al hammam, gimnasio, bodega, sala de juegos y un largo etcétera de comodidades. Hay que tener 29 millones de euros para comprarla.

4. Palacio de la Paz en Marbella

Palacio de la Paz en Marbella

Inmueble de estilo espiritual y clásico que ofrece una experiencia única en sus más de 8.000 metros cuadrados de parcela y 3.000 metros cuadrados de vivienda. Junto a sus 11 dormitorios se pueden disfrutar los 11 tipos de mármoles seleccionados de todo el mundo, además de diferentes pinturas y tres fuentes, lagos y cascadas. Esta exclusiva propiedad está disponible por 28 millones de euros.

5. Villa en Marbella

Villa en Marbella

Una impresionante villa de 2.000 metros cuadrados en una parcela de 4.700 metros cuadrados. Se encuentra en la codiciada zona de Cascada de Camojan y cuenta con 9 habitaciones, piscinas interior y exterior, gimnasio y una zona de juegos perfectamente integrada en el garaje. Un lujo solo al alcance de quien pueda desembolsar 27,5 millones de euros.