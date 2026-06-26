Un joven de 28 años, detenido por apuñalar seis veces con unas tijeras a otro hombre para robarle en Cruz de Humilladero

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 28 años ha sido detenido por apuñalar seis veces con unas tijeras a un hombre de 36 años en Cruz de Humilladero. El agresor intentó robar a la víctima un teléfono móvil y 70 euros; la madre del herido también resultó lesionada al intentar socorrerlo. El ataque ocurrió en la calle Santa Marta y la víctima fue trasladada al Hospital Universitario Virgen de la Victoria, aunque no corre peligro. El presunto autor huyó en un patinete pero fue detenido poco después; la investigación está a cargo de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 28 años por asestar al menos seis puñaladas a otro hombre con unas tijeras.

Su objetivo, apuntan fuentes policiales, era robarle todo lo que llevaba: un móvil y 70 euros. La víctima, de 36 años, no corre peligro y su madre, cuando intentó socorrerle, también sufrió una herida en el brazo derecho causada por el presunto autor con las mencionadas tijeras.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.40 horas de este jueves cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía fue alertado de un incidente en la calle Santa Marta y advirtieron de que una persona estaba herida, ha informado un portavoz del centro de control.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061, que asistieron al herido por al menos seis puñaladas en la zona costal izquierda y a la madre por un corte en el brazo al intentar socorrer al hijo.

Los servicios sanitarios trasladaron al hombre al Hospital Universitario Virgen de la Victoria y, aunque el presunto autor huyó en un patinete, la Policía lo detuvo poco después.

En la intervención policial han participado agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, pero han sido estos últimos los que se han hecho cargo de las investigaciones.