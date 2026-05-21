Rescatadas en El Limonar dos crías de cárabo que se habían caído del nido

Las claves

Las claves Generado con IA Dos crías de cárabo común fueron rescatadas en El Limonar tras caer del nido y devueltas con éxito gracias a la colaboración de Policía Local, Bomberos y ciudadanos. Los agentes localizaron el nido en un árbol cercano y, con ayuda de los bomberos, reintrodujeron a las crías junto a una tercera que permanecía en el nido. El cárabo común es una especie protegida en España, importante para el ecosistema por su papel en el control de roedores e insectos. La Policía Local recomienda no manipular polluelos de rapaz caídos salvo peligro inmediato y avisar a las autoridades para su rescate.

Efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local de Málaga y del Real Cuerpo de Bomberos han logrado devolver al nido a dos pollos de cárabo común que fueron encontrados por viandantes en plena vía pública del paseo de El Limonar.

El primer aviso llegó a la Sala 112 a las ocho de la mañana del pasado sábado 16 de mayo, cuando un ciudadano alertó de la presencia de un polluelo en buen estado sobre la acera. Los agentes del Gruprona se desplazaron hasta el lugar, se hicieron cargo del ave y la trasladaron al Centro de Protección Animal Municipal (CEPAM) para su valoración. Apenas dos horas y media después, sobre las 10.50 horas, otro vecino telefoneó para comunicar que había encontrado una segunda cría. Los policías comprobaron entonces que se trataba exactamente del mismo punto en el que había aparecido la primera.

Con la ayuda de los viandantes, los agentes localizaron el nido en el hueco de un árbol cercano. Allí pudieron observar a una tercera cría asomada al exterior y a la madre revoloteando por las inmediaciones, lo que confirmó que los polluelos hallados en el suelo pertenecían a esa misma camada. Ante la altura del nido, la Policía Local pidió el apoyo del Real Cuerpo de Bomberos, que envió un camión escala hasta el paseo. Mientras los bomberos se preparaban, los agentes recuperaron del CEPAM al primer pollo rescatado para reintroducirlo junto al segundo en el nido familiar.

El cárabo común, conocido también como alucón, es una rapaz nocturna de tamaño medio muy presente en zonas arboladas y entornos naturales de la península ibérica. Está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, por lo que su caza está prohibida y sus áreas de cría se encuentran protegidas. Su vuelo silencioso y su papel en el control de poblaciones de pequeños roedores e insectos lo convierten en una pieza importante para el equilibrio del ecosistema.

Durante la temporada de cría, no es extraño que algunos pollos aparezcan fuera del nido mientras aprenden a desenvolverse y, en ocasiones, requieren la intervención de los servicios de rescate. Las bases de datos del Gruprona reflejan que desde 2020 se han recuperado nueve ejemplares de esta especie en zonas urbanas del municipio, una cifra que demuestra la creciente adaptación de estas rapaces a entornos urbanizados.

Desde la Policía Local de Málaga han querido agradecer la colaboración ciudadana y recordar que la aparición de polluelos de rapaz en el suelo es habitual durante la primavera, cuando los pollos realizan sus primeros intentos de vuelo. La recomendación, en estos casos, es no manipular directamente al ave si no corre peligro inmediato y avisar cuanto antes a las autoridades a través del 092 o el 112, una llamada que, como ha demostrado este rescate, resulta clave para activar los protocolos de protección de forma segura.