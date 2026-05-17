Una motorista muere tras chocar contra un coche en Málaga capital

Calle en la que ha ocurrido el accidente mortal. Google Maps

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Las claves Generado con IA Una motorista ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico en Málaga capital. El siniestro ocurrió a las 5:10 horas en la calle Corregidor Francisco de Molina, cerca de una autoescuela. El accidente se produjo por la colisión entre un turismo y una moto, según testigos. Efectivos sanitarios y policiales confirmaron el fallecimiento de la conductora de la moto tras recibir asistencia en el lugar.

Una motorista, del que no han trascendido más datos, ha muerto este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en Málaga capital, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro ha tenido lugar a las 5.10 horas de hoy en la calle Corregidor Francisco de Molina, a la altura de la autoescuela.

Varios testigos han informado al 1-1-2 de que un turismo y una moto habían colisionado y de que la conductora de la moto estaba tendida en la calzada gravemente herida.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local. Fuentes sanitarias y policiales han confirmado el fallecimiento de una mujer en el lugar del accidente tras recibir asistencia.