Málaga avanza en su sueño de recuperar las bicis públicas con un paso clave en la infraestructura eléctrica

Imagen de archivo de una de las estaciones de las bicis de alquiler del Ayuntamiento de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado el contrato para la redacción y dirección de obra de la infraestructura eléctrica del nuevo sistema público de bicicletas. La empresa Estudio 7 Soluciones Integrales, S.L. desarrollará este servicio por 46.741 euros, permitiendo la instalación de canalizaciones y acometidas eléctricas. El plan prevé desplegar 300 bicicletas y 30 estaciones entre 2026 y 2027, con especial énfasis en el Centro y Teatinos. El proyecto tiene una inversión total estimada de 25,8 millones de euros y un modelo tarifario desde 10 euros mensuales, esperando atraer hasta 24.500 usuarios frecuentes.

La ambiciosa apuesta del Ayuntamiento de Málaga por rescatar el fracasado sistema de alquiler de bicicletas da un paso clave.

A la espera de activar la licitación de los trabajos de instalación de las estaciones y el suministro de los vehículos de dos ruedas, el Consistorio, por medio de la Empresa Malagueña de Transportes (EMTSAM), ha cerrado uno de los engranajes técnicos necesarios para materializar este sistema público.

En concreto, ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra de la infraestructura eléctrica.

Un servicio que va a ser desarrollado por la entidad Estudio 7 Soluciones Integrales, S.L. por 46.741,00 euros (IVA excluido). Se trata de una pieza técnica indispensable para convertir en realidad la red de estaciones prevista.

El objetivo principal es la ejecución de canalizaciones y acometidas eléctricas que permitan alimentar el sistema.

Estas infraestructuras serán la clave para que las estaciones, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, con especial protagonismo en el Centro y Teatinos.

Esta adjudicación es un hito operativo que se ajusta perfectamente al cronograma de implementación definido por el Ayuntamiento, que prevé el despliegue de las primeras 300 bicicletas y 30 estaciones entre 2026 y 2027.

La elección de una única empresa para redactar el proyecto y dirigir la obra responde, según EMTSAM, a la necesidad de garantizar la máxima coherencia técnica y control global del proceso, evitando así los errores y sobrecostes que podrían derivarse de una ejecución fragmentada.

Hacia una movilidad real y sostenible

Este avance permite visibilizar la apuesta municipal por recuperar este servicio, cinco años después de la desaparición del antiguo sistema Málagabici.

El proyecto, que cuenta con una inversión total estimada de 25,8 millones de euros para la próxima década, busca equilibrar su viabilidad económica con una compensación anual que el Consistorio asume como una inversión necesaria en la calidad de vida.

Con un modelo tarifario que parte desde los 10 euros mensuales, el sistema se posiciona como una herramienta clave para mejorar la movilidad en una ciudad que aspira a reducir la congestión del tráfico y las emisiones contaminantes.

Con la parte técnica del suministro eléctrico ya en manos de la adjudicataria, Málaga se prepara para ver, en los próximos meses, el despliegue físico de unas estaciones que conectarán puntos clave de la ciudad y que, según los estudios técnicos, contarán con una demanda potencial de hasta 24.500 usuarios frecuentes.