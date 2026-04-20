Málaga da luz verde a la compra de hasta 74 autobuses híbridos hasta 2029

Las claves

Las claves Generado con IA La EMT de Málaga ha autorizado la compra de hasta 74 autobuses híbridos de 12 metros para renovar su flota hasta 2029. El plan prevé una contratación inicial de 54 autobuses, con entregas de 32 unidades en 2027 y 22 en 2028, y la opción de ampliar a 20 vehículos más. La inversión estimada para estos nuevos autobuses híbridos es de 34,04 millones de euros, con un precio unitario de 460.000 euros. Con esta renovación, la edad media de la flota podría situarse en torno a los 7 años en 2029.

El consejo de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha autorizado este lunes la tramitación del expediente de contratación para el suministro de 54 autobuses híbridos de 12 metros, ampliable hasta un máximo de 74 unidades, con destino a la renovación de la flota.

Este acuerdo se realiza en el marco del cumplimiento del Plan de Renovación de Flota aprobado por la entidad el 26 de noviembre de 2025 y para adaptar la planificación prevista, atendiendo a las circunstancias técnicas y del mercado actual, a las anualidades 2027, 2028 y 2029.

De igual forma, según se recoge en el informe emitido por la dirección técnica de la EMT, "durante 2026 el número de vehículos que se pondrán en servicio será superior al inicialmente previsto, pasando de 63 a 74 vehículos en el período 2025-2026, lo que permitirá situar la edad media de la flota en 8,5 años a final de este ejercicio".

Asimismo, se plantea para este consejo la compra de 54 vehículos más, ampliable hasta 74 unidades, con entrega a partir del próximo año. Esto permitirá que la edad media de la flota pueda situarse en torno a los 7 años en 2029.

La planificación prevista también se verá modificada a causa de las circunstancias actuales del mercado respecto a los vehículos eléctricos e híbridos y a la necesidad de la ejecución de una nueva central de transformación en el entorno de Los Prados para cubrir la potencia eléctrica necesaria, obra que demoraría en el tiempo la incorporación de nuevos vehículos a la flota.

Por ello, la nueva propuesta de contratación contempla la adquisición de 74 autobuses híbridos de 12 metros con un precio unitario actualizado de 460.000 euros, lo que supone una inversión total estimada de 34.040.000 euros.

El mismo se articularía mediante la contratación inicial de 54 unidades, con entregas de 32 unidades en 2027 y 22 unidades en 2028 y con posibilidad de una ampliación de 20 unidades adicionales.