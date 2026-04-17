El Ayuntamiento de Málaga sustituirá cuatro palmeras con 125 años afectadas por el picudo rojo

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, está llevando a cabo los trabajos de sustitución de cuatro ejemplares de palmera canaria (Phoenix canariensis) situados en el Paseo del Parque y en la plaza de la Marina, debido a la afectación por el picudo rojo.

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han indicado que estos ejemplares serán sustituidos por otros de la misma especie con el fin de preservar y dar continuidad a la alineación histórica de la zona, donde el resto de palmeras se encuentran en buen estado con su correspondiente tratamiento preventivo.

Los cuatro ejemplares afectados no han podido sobrevivir a la afección de la plaga del picudo rojo, a pesar de que se han aplicado todos los protocolos preventivos y curativos disponibles una vez detectada la presencia del insecto.

Según han indicado, la elevada edad de los ejemplares (más de 125 años) y la fitotoxicidad derivada de más de 15 años de tratamientos químicos ininterrumpidos han sido factores que han impedido su recuperación.

En los próximos días, se procederá al destoconado y a la reposición de las palmeras por otros cuatro nuevos ejemplares de la misma especie.