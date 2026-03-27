Óscar Puente responde al Pleno del Ayuntamiento de Málaga por pedir su dimisión: "Es decepcionante"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, justifica el acuerdo por las palabras "descalificadoras" del ministro hacia los medios locales y cuestiona la planificación de las obras.

El ministro defiende la labor de Adif tras la caída del muro en Álora y asegura que se trabaja 24 horas al día para reabrir la línea ferroviaria en dos meses.

Óscar Puente califica de "decepcionante" que el Pleno del Ayuntamiento de Málaga haya pedido su dimisión por la crisis del tren Madrid-Málaga.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido este viernes al acuerdo adoptado ayer jueves por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga en el que se solicitaba su dimisión por la crisis de la conexión ferroviaria con Madrid.

Puente ha calificado de "decepcionante" que en el Consistorio malagueño haya pedido su dimisión y ha tenido palabras para el alcalde, Francisco de la Torre: "Tenía a Paco de la Torre por una persona seria".

"Hemos compartido como alcaldes inquietudes relacionadas con la movilidad, me invitaba siempre a los foros que organizaba en Málaga como una referencia que entonces yo era en materia de movilidad en mi ciudad. Y es decepcionante un comportamiento de gente seria de esta manera", ha indicado Puente.

Ha vuelto a cuestionar el comportamiento "de niño de cinco años" y decir quiero que la línea esté reabierta y si no, dimite" y preguntado por si lo va a hacer ha dicho que "no lo tiene previsto" y ha ironizado con que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hubiera tenido alguna tentación de cesarme, en estas últimas 24 horas, lo habría tenido fácil". "No parece que sea esa su intención y tampoco es la mía", ha apuntado.

Según Puente, lo que le ocurre a la línea Madrid-Málaga a ese punto de Álora, tras la caída del muro, "es lo mismo que sucede a 33 carreteras autonómicas o provinciales andaluzas que en este momento están cortadas desde la misma fecha que cayó el muro", debido a las importantes precipitaciones; y ha dicho no saber "lo que estará haciendo la Junta de Andalucía o las diputaciones provinciales para reponer esas infraestructuras".

Pero sí ha precisado que sabe que en el caso de Adif, "desde el minuto uno ha puesto toda la carne en el asador" para reponer la infraestructura con unas actuaciones "complejísimas" que suponen "desmantelar por completo" el talud y en las que, ha incidido, "se está trabajando 24 horas al día", con el fin de concluir las obras "en un periodo de tiempo de en torno a los dos meses".

"Pedir más es profundamente infantil y profundamente inmaduro", ha apostillado el ministro, quien ha incidido en que "no podemos hacer más, estamos metiendo todo lo que se puede meter en ese espacio en cuanto a trabajadores, máquinas y horas; y esto es lo que podemos hacer, no tenemos más posibilidades", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que "el colmo es hacer cálculos estrambóticos del daño que se le hace a Málaga" y ha recordado que Málaga tiene "el aeropuerto internacional más importante de España después de Madrid, Barcelona y Baleares, con un volumen de viajeros tremendo al año, 28 millones al año, que es por donde llegan fundamentalmente los turistas".

"Es un disparate, es disparatado lo que se está haciendo. Hay unas elecciones ahí --en Andalucía-- el 17 de mayo y no sé si les dará resultado; a mí me parece muy poco serio, pero es lo que hay", ha concluido el ministro.

De la Torre justifica el acuerdo

Por su parte, De la Torre ha explicado que la postura del Pleno "fue en la línea de que el ministro ha tenido unas palabras muy descalificadoras a los medios de comunicación de Málaga y ha reiterado en esa línea" y "no creemos que sea el papel y la forma de comportarse de un ministro en relación a los medios de comunicación".

En relación con la gestión de las obras en el talud, ha dicho ser "testigo" de que se está haciendo un "gran esfuerzo", como pudo comprobar tras visitar las obras a principios de marzo, pero ha vuelto a cuestionar que no se hubiera estudiado bien cuánto tiempo se iba a tardar.