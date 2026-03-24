El bloque de pisos de Málaga que crece hacia afuera: una 'exoestructura' de ladrillo para ganar ascensor y terraza

Las claves nuevo Generado con IA Un edificio de Málaga está añadiendo una exoestructura de acero y ladrillo para ampliar espacios exteriores y mejorar la accesibilidad. La intervención permitirá instalar tres ascensores, uno por cada bloque residencial, según la licencia de obras concedida en septiembre de 2024. Las nuevas plataformas creadas funcionarán como zonas de acceso al ascensor y añadirán metros cuadrados de terraza a las viviendas. La exoestructura minimiza la necesidad de modificar la estructura original del edificio y reduce el impacto de las obras en el interior.

Un edificio de Málaga está, literalmente, creciendo hacia afuera. Planta a planta, se vale de una exoestructura de acero y ladrillo que le está permitiendo añadir nuevos espacios donde antes solo había fachada.

La imagen sorprende a quienes pasan por la zona. Adosada a la piel del bloque, cuya construcción data del año 1977 y que da a la calle Fernández Fermina, se levanta una estructura de varias alturas. Un elemento que rompe por completo con la estética habitual del entorno y anticipa una transformación profunda del inmueble.

No se trata de un elemento provisional, sino de una intervención permanente, que va a permitir a los vecinos de este conjunto residencial, integrado por tres bloques, disponer de ascensor.

Así consta en la licencia de obras concedida en septiembre de 2024 por la Gerencia de Urbanismo. Aunque EL ESPAÑOL de Málaga no ha podido acceder al expediente concreto, fuentes del organismo municipal confirman que el permiso autoriza a la instalación de tres ascensores. Se presume que uno por edificación.

Hasta el momento se avanza en la ejecución de uno de estos elementos de accesibilidad.

Lo que puede comprobarse a simple vista es una actuación que consiste en la instalación de una especie de exoestructura independiente, sobre la que se están construyendo nuevas superficies que sobresalen de la fachada y que, en un primer vistazo, se asemejan a la disposición de terrazas.

Estas plataformas, sin embargo, funcionarán como zonas de salida y acceso al elevador planteado. Si bien esta es la función final, la realidad es que los vecinos van a disponer de metros cuadrados hacia el exterior donde antes solo había fachada.

De este modo, la actuación combina en una sola operación la mejora de la accesibilidad con la ganancia de superficie al aire libre para las viviendas.

La solución elegida consiste en una especie de "segunda piel" estructural: una malla de pilares y vigas metálicas anclada al edificio, sobre la que se construyen las terrazas y se alojan los ascensores.

Al apoyarse en esta pieza exterior, se reduce la necesidad de abrir huecos estructurales o rehacer por completo los portales, lo que simplifica los trabajos y acota el alcance de la obra en el interior de las viviendas.