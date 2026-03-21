Cambios y cortes de tráfico este fin de semana en Málaga capital: hay procesiones y pruebas deportivas

Imagen de archivo de un control de tráfico de la Policía Local de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Este fin de semana habrá cortes y cambios de tráfico en Málaga capital por procesiones y pruebas deportivas. El sábado 21 de marzo se celebrará el Gran Premio de Fondo Ciudad de Málaga, afectando a varias calles del distrito Carretera de Cádiz de 7:00 a 19:00 horas. Habrá varias salidas procesionales el sábado desde las 17:30 horas y el domingo desde las 11:00 horas, con recorridos detallados por diferentes barrios. El domingo 22 de marzo se realizará la XII Carrera Mujeres Contra el Cáncer, con cortes en avenidas principales a partir de las 10:00 horas.

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y los cortes de tráfico en Málaga capital empiezan a sucederse. Esas restricciones viales son algo habitual tanto en días previos como durante la Semana Santa.

Los cortes de tráfico comenzaron hace unos días con los primeros traslados y las diferentes procesiones de los barrios. Y este fin de semana no va a ser menos. Entre este sábado y este domingo va a haber traslados, procesiones y una prueba deportiva.

Como resultado, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado, las calles que van a vivir cambios y cortes en el tráfico en la capital este fin de semana son los siguientes:

Sábado 21 de marzo

Gran Premio de Fondo Ciudad de Málaga, en horario de 7:00 a 19:00 horas. La salida tendrá lugar en el Estadio de Atletismo y, posteriormente, recorrerá el entorno del equipamiento municipal, como son las avenidas Manuel Alvar y Alicia

Larrocha, entre otras calles del distrito Carretera de Cádiz.

Salida procesional Asociación de Fieles de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de la Esperanza y Refugio de Ancianos, a partir de las 17:30 horas, con el siguiente recorrido: Moreno Nieto, Carraca, avenida Arroyo de los Ángeles, avenida Nuestra Señora de los Clarines, Miraclaveles, avenida Miraflores de los Ángeles, plaza Monseñor Bocanegra, plaza de los Ángeles, Miragladiolos, Juan Antonio Tercero, Ibrahim, Vandelvira, Brújula, Enrique de Egas, Lorenzo Silva, Barón de Les, Cabas Galván, Venegas, Gazules, Alonso de Hernández, Segismundo Moret, Marqués de Ovieco, Julián de Argos, José Canalejas, plaza Eduardo Dato, Cristinos Martos, Pacheco y Moreno Nieto.

Salida procesional Nuestro Padre Jesús de la Salvación Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Encarnación, a partir de las 18:00 horas, con el siguiente recorrido: Ingeniero Díaz Pettersen, Toledillo, Emilio Lafuente Alcántara, Cortijo Echarte, avenida Europa, Niño de Gloria, Cayetano de Cabra, Gaucín, Vistafranca, Alcalde José María de Llanos, Alcalde Joaquín Alonso, Francisco José, Gaucín, avenida Europa, Puerto Oncala, Alparguerito, Tres Cruces, Hoyo Higuerón, Cortés El Viejo, bulevar Adolfo Suárez, Piedras Pardas, Alcalde Romero Raggio, Pozo Máximo e Ingeniero Díaz Pettersen.

Salida procesional Asociación de Fieles de Nuestro Señor Jesús de la Presentación, María Santísima de la Encarnación y Amor Divino y la Compañía de las Lanzas, a partir de las 18:00 horas, con el siguiente recorrido: José Antonio Aragonés, avenida de la Purísima, Francisco Ferrer, plaza Prudencio Jiménez, José María Coopello, Rivas Fernández, Domingo Lozano, Josefa de los Ríos, Lorenzo Silva, Enrique de Egas, Sondalezas, Maestro Pablo Luna, Los Millones, plaza Fernando Hipólito Lancha, Blas Otero, Magistrado Salvador Barberá, Rosa, Palo Mayor, Doctor Escassi, José María Freullier, pasaje Gorbea, Capitán, O’Donell, pasaje Begoña, avenida San Sebastián, plaza Basconia, pasaje Aránzazu, Eduardo San Martín, Rivas Fernández, avenida de la Purísima y José Antonio Aragonés.

Domingo 22 de marzo

XII Carrera Mujeres Contra el Cáncer, a partir de las 10:00 horas, con el siguiente recorrido: zona aparcamiento Estadio de Atletismo, avenida Manuel Alvar, carretera MA-22, Pacífico, avenida Imperio Argentina, Jalón, avenida Alicia Larrocha y Miguel Mérida Nicolich.

Salida procesional Asociación de Fieles de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de la Esperanza y Refugio de Ancianos, a partir de las 11:00 horas, con el siguiente recorrido: Moreno Nieto, Carraca, pasaje Covadonga, Yermo, Juan García Hortelano, Pedro Gómez, camino del Asilo y Asilo de los Ángeles.