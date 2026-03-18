Teatro emocional, visitas al Málaga y Escape Room: así mejora el proyecto Drom la asistencia en el Severo Ochoa

El presidente de la Fundación de la Universidad Europea, Sergio Calvo; la concejala de Educación, María Paz Flores, y la presidenta de la asociación Dosta, Vanessa Jiménez. Ayuntamiento de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El proyecto Drom ha logrado reducir el absentismo escolar en el CEIP Severo Ochoa, con un 82% del alumnado beneficiario disminuyendo sus faltas de asistencia en un 50% o más. La iniciativa combina talleres socioeducativos, actividades motivacionales como Escape Room y visitas al Málaga CF, y un trabajo continuado con las familias para reforzar la asistencia. El profesorado destaca una mejora en la actitud del alumnado, mayor motivación y una implicación familiar creciente gracias a talleres conjuntos y coordinación con servicios sociales. Tras los buenos resultados, el proyecto continuará durante el curso 2025/2026, potenciando la autonomía personal, la organización y la autoestima del alumnado.

El proyecto Drom para la prevención del absentismo escolar ha logrado mejorar de forma significativa la asistencia del alumnado del CEIP Severo Ochoa, en el distrito Bailén‑Miraflores, durante su primer año de funcionamiento.

Impulsado por el Ayuntamiento de Málaga junto a la asociación Dosta y la Fundación de la Universidad Europea, este programa piloto ha combinado más de una veintena de talleres socioeducativos con un trabajo directo y continuado con las familias.

Según los datos presentados este miércoles, el 82% del alumnado beneficiario ha reducido sus faltas de asistencia en un 50% o más y un 17,8% ha dejado de ser oficialmente absentista, es decir, ha pasado de registrar cinco o más faltas al mes a situarse por debajo de ese umbral.

La concejala de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, el presidente de la Fundación de la Universidad Europea, Sergio Calvo, y la presidenta de la asociación Dosta, Vanessa Jiménez, han subrayado que el objetivo principal es garantizar la asistencia regular a clase como base de la inclusión social y educativa del alumnado.

La primera fase del programa se ha desarrollado durante el curso 2024/2025 con intervención directa en 2º y 5º de Primaria, y ampliaciones puntuales a 3º y 4º.

Los registros de seguimiento muestran un incremento progresivo de la asistencia, con un impacto especialmente visible los viernes, tradicionalmente el día con más ausencias. En el grupo de 17 alumnos de 2º, 13 han disminuido su absentismo y 4 han dejado de ser absentistas, mientras que en 5º diez estudiantes han reducido sus faltas y uno ha salido de la situación de absentismo.

El profesorado destaca, además, una mejora en la actitud hacia la asistencia, mayor motivación para participar en la vida del centro y una implicación familiar al alza.

Más de veinte talleres se han articulado en torno a tres grandes ejes: refuerzo de hábitos y aprendizaje, motivación y vinculación positiva con el colegio, y desarrollo de la empatía, el autoconocimiento y la gestión emocional.

Entre las propuestas figuran teatro emocional y juegos de rol, el taller Mi rutina perfecta sobre organización del tiempo, dinámicas cooperativas como Vagones de convivencia, un Escape Room educativo o la elaboración de un periódico escolar.

El programa también ha incluido actividades extraescolares motivacionales, como una visita al estadio del Málaga CF para trabajar valores de esfuerzo y superación, así como asistencia a espectáculos culturales con el apoyo de empresas colaboradoras.

El trabajo con las familias se ha considerado uno de los pilares del proyecto. A lo largo del curso se han celebrado desayunos‑coloquio, reuniones individualizadas, seguimiento telefónico y una coordinación estrecha con el equipo docente y los servicios sociales comunitarios de Bailén‑Miraflores, que intervienen en la barriada de La Corta, próxima al centro.

Talleres conjuntos como ‘Reparte tus 24 horas’ han servido para reflexionar sobre la organización del tiempo en casa, las rutinas y la importancia de la asistencia diaria al colegio, permitiendo diseñar planes ajustados a la realidad de cada núcleo familiar y estrechar el vínculo escuela‑entorno.

El equipo técnico concluye que el enfoque integral de Drom —basado en intervención socioeducativa directa, coordinación institucional y fuerte implicación familiar— resulta adecuado para abordar el absentismo desde una perspectiva claramente preventiva.

A la vista de los resultados, Ayuntamiento, Fundación de la Universidad Europea y asociación Dosta han acordado dar continuidad al proyecto durante el curso 2025/2026, con una programación reforzada en autonomía personal, organización, responsabilidad compartida y refuerzo de la autoestima del alumnado.