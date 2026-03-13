Las esculturas de Venus y Neptuno en la entrada de Puerto dividen a los malagueños: "Le da otro enfoque a la ciudad”

Las claves nuevo Generado con IA Las esculturas de Venus y Neptuno ya están instaladas en la entrada principal del Puerto de Málaga, generando opiniones divididas entre los ciudadanos. Algunos malagueños consideran que las esculturas embellecen la zona y representan una innovación positiva para la ciudad. Otros vecinos opinan que la instalación debería haberse consultado más y que no aporta un valor significativo al entorno. Las esculturas, obra de Ginés Serrán, miden entre 8,5 y 10,5 metros contando los pedestales, y han atraído la atención de residentes y turistas que se fotografían junto a ellas.

Las esculturas de Venus y Neptuno ya están en la entrada principal del Puerto de Málaga tras todas las polémicas con las que la instalación de estas esculturas ha tenido que hacer frente.

Al salir a la calle y preguntar a los malagueños, las opiniones sobre la colocación de estas infraestructuras son dispares. Muchos piensan que son bonitas, innovadoras y algo bueno que beneficiará a la ciudad de Málaga y algunos otros que no les va a aportar nada y que las han puesto ahí sin pensar en nadie.

Cabe señalar que la impresión de estas esculturas en la entrada portuaria es de un impacto reducido, por cuanto se encuentran ubicadas justo junto a las columnas de acceso al puerto, de mayor tamaño.

De hecho, según los datos técnicos, incluyendo los pedestales de tres metros sobre los que se colocan, la Venus alcanza los 8,5 metros, mientras Neptuno llega a los 10,5 metros.

Muchos vecinos y turistas que estuvieron presentes ayer en los primeros momentos de instalación de las obras y también que han pasado durante la mañana de este viernes por la zona, se han parado a observarlas y a fotografiarse con el arte de Ginés Serrán.

Entre los malagueños que apoyan que estas esculturas estén en la entrada del Puerto de Málaga se encuentra María Teresa Cuevas. A su parecer "la entrada del puerto está más bonita" y "no tapa ninguna vista".

Además, hace hincapié en que no cree que sea una atracción turística más y ella ha acudido a verlas para ver si realmente tapaba tanto como había leído en las redes sociales durante la polémica.

En este sentido, el malagueño Miguel Macías asegura que el colocar estas esculturas le parece una "innovación" que apoya porque "hay que estar abiertos al futuro, no quedarnos anclados atrás. Le da otro enfoque a Málaga y al Puerto".

Encarni Díaz también añade que estas esculturas dan "poderío al Puerto de Málaga". Además, remarca que Venus "sí guarda relación con el ministro de Indias porque cuando hicieron su biblioteca estaba en estudio la Venus".

"Cuando se conoce un poco la historia de Málaga, uno se da cuenta de que estas esculturas tienen cierta vinculación con Málaga", sostiene la malagueña que considera que las esculturas deberían ser fijas.

Opiniones similares tienen los malagueños Adolfo Santarén y Antonio González que consideran que colocar estas esculturas en la entrada del Puerto es una buena idea, sobre todo porque apuesta por la cultura.

En cambio, Francisco Menjívar considera que "no es que las estatuas den una buena imagen o no. Se tendría que haber hecho de otra forma". A su juicio, cree que podrían haber abierto una encuesta "para que se presentaran otras personas, con otras ideas". "Es como si yo digo, voy a hacer un cajón y lo voy a poner al lado de Pompidou. Eso no lo veo lógico", zanja.