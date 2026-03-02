Así será por dentro el futuro Costco de Málaga: 16 cajas, cafetería, electrodomésticos, óptica y comida lista para llevar

Habrá servicios de óptica, revisiones auditivas, instalación de neumáticos y se espera la creación de hasta 260 empleos en tres años.

El centro se ubicará en una parcela de 15.000 m², con más de 13.800 m² construidos, y acceso solo para socios con cuota anual.

El futuro Costco de Málaga contará con 16 cajas, cafetería de comida rápida, venta de electrodomésticos, óptica y platos preparados para llevar.

El gigante comercial Costco sigue dando pasos en su cada vez más próximo desembarco en Málaga.

Con la licencia de obras en el bolsillo desde hace casi tres años y con los trabajos de demolición de los viejos multicines del centro comercial Málaga Nostrum completados, ahora avanza con la petición de licencia de actividad y con la activación de la declaración ambiental.

El análisis del expediente, que tiene que ser objeto de estudio por parte de los técnicos de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, permite conocer todos los detalles de cómo será el gran complejo.

El proyecto dibuja un enorme autoservicio pensado para compras a lo grande, con una superficie construida de casi 13.900 metros cuadrados y un modelo de acceso exclusivo para socios que paguen una cuota anual en torno a los 30 euros sin IVA.

El futuro centro se levantará sobre una parcela de unos 15.000 metros cuadrados, en la que se mantendrá el aparcamiento subterráneo existente y se sumará otra bolsa de aparcamiento a nivel de planta baja.

La actividad comercial se concentrará en la planta baja y primera del edificio principal, de 12.067,37 metros cuadrados, que se completa con una marquesina abierta de 206,23 metros y un área de recepción de mercancías al aire libre de 1.609,85 metros, hasta alcanzar los 13.883,45 metros construidos.

Dentro, la imagen será la de un gran almacén de estanterías altas y palés: la zona de ventas contará con un importante volumen de estocaje, con alturas interiores de entre 6 y 7 metros en buena parte de la sala.

Mezcla de productos

Allí se mezclarán productos de alimentación y de no alimentación: aparatos electrónicos, textil, hogar, electrodomésticos, juguetes, material deportivo, artículos de oficina, droguería y complementos alimenticios, en el formato habitual de Costco, con referencias muchas veces en grandes tamaños o packs.

Uno de los elementos singulares será la apuesta por la elaboración propia. No habrá mostradores tradicionales de carnicería, charcutería o panadería, sino obradores internos que preparan el producto y lo ponen a la venta ya envasado y listo para llevar en los lineales refrigerados.

El lateral del edificio se organiza precisamente como zona de recepción de mercancías y como área de salas de manipulación y preparación de alimentos, físicamente separadas de la sala de ventas.

Estos obradores, además, no quedarán ocultos al cliente. El proyecto prevé que los socios puedan ver las materias primas y los procesos de trabajo a través de un paramento acristalado.

En el obrador de carnicería se procesará carne de ternera, caza y cerdo; en el de panadería y pastelería se completa todo el ciclo, desde la materia prima hasta el producto final, con unos 150 ingredientes almacenados.

A ello se suma una zona específica de platos preparados, donde se elaborarán carnes, pescados, verduras y ensaladas que se presentan en envases listos para su exposición, además de una línea de pollos asados y costillas de cerdo marinadas y asadas en hornos especiales.

La oferta se completa con una cafetería de estilo comida rápida, donde los socios podrán comprar pizzas, hamburguesas, perritos calientes y otros productos similares.

Junto a ello, el proyecto incorpora servicios de óptica y revisiones auditivas integrados en el propio almacén, además de un área específica en planta baja para la venta e instalación de neumáticos.

En el plano operativo, el centro contará con tres muelles de carga y descarga en la zona logística, pensados para el intenso movimiento de camiones que requiere el abastecimiento de este tipo de formatos.

Cajas

La zona de cajas dispondrá de 16 puestos para agilizar el paso por línea de pago, especialmente en las horas de mayor afluencia.

El modelo de funcionamiento será el habitual de Costco: solo podrán comprar quienes sean socios y dispongan de la correspondiente tarjeta, con una cuota anual que ronda los 30 euros sin IVA.

El horario previsto de apertura al público será de 10.00 a 22.00 horas de lunes a sábado, en un edificio que también incorporará una importante dotación energética propia, con una potencia eléctrica total de 928 kW y la instalación de 800 captadores fotovoltaicos en cubierta, con una potencia conjunta de 376 kWp.

La compañía estima que cada establecimiento de este formato emplea en torno a 160 personas en el momento de la apertura, con dos turnos de hasta 40 trabajadores presentes simultáneamente, una cifra que podría elevarse a al menos 260 empleos a los tres años de funcionamiento.