Así son los nuevos autobuses eléctricos de Málaga: 12 metros, más de 350 km de autonomía, sensores y radares inteligentes

Imagen de los nuevos autobuses eléctricos de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Málaga sigue sumando autobuses sostenibles y 100% eléctricos. A la flota ya renovada en los últimos años hay que sumar ahora la incorporación de otros 10 vehículos eléctricos de 12 metros.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde, ha presentado este viernes los nuevos vehículos que se incorporan a la flota.

La adquisición de estos autobuses, modelo MAN Lion’s City E), por un importe de 7.253.950 euros (IVA incluido), ha sido cofinanciado por el Consistorio (66,6%) junto con fondos Next Generation del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (33,4%).

Esta operación forma parte del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano Málaga Saludable II.

Carlos Conde, Francisco de la Torre y Miguel Ruiz. Ayuntamiento de Málaga

Estos autobuses, que circularán en líneas como la 21 o las circulares 1 y 2, hacen que Málaga ya disponga de 103 vehículos sostenibles (44 autobuses 100% eléctricos y 59 autobuses eléctrico-híbrido).

Características

Las nuevas unidades incorporan importantes mejoras respecto a la serie anterior que adquirió la EMT en el año 2022, especialmente en Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor.

Se trata de dispositivos electrónicos diseñados para mejorar la seguridad del vehículo y la experiencia al volante.

Utilizan sensores, cámaras y radares para detectar el entorno y ayudar al conductor, pudiendo avisar de peligros, advertir de posibles errores o incluso intervenir en el control del vehículo como la frenada.

En concreto, cuentan con:

Advertencia de colisión (detección frontal).

Ayuda de giro con advertencia visual y acústica.

ETI de reconocimiento de señales de tráfico.

Atención advertencia MAN AttentionGuard con aviso de salida de carril.

Interruptor de luz de conducción, automático, con sensor de luz.

Regulación automática del limpiaparabrisas (sensor de lluvia).

Control de la presión de inflado de neumáticos para todos los ejes

Asimismo, ofrecen una autonomía superior a 350 kilómetros con una sola carga de la batería. Gracias a la conducción predictiva, el MAN Lion's City E alcanza una eficiencia extraordinaria. Además, la autonomía se prolonga gracias a que cada frenada recupera energía.

Disponen de rampa para personas de movilidad reducida (PMR) con hasta 350 kilos de capacidad. Están dotados de pantalla con sistema de información al pasajero y puertos USB para carga de dispositivos, así como puesto de conducción optimizado y sistema de videovigilancia interior.

Renovación de la flota

Al tiempo, el Ayuntamiento avanza hacia la electrificación total de la flota de autobuses con el objetivo de brindar un transporte público más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Estas 10 nuevas incorporaciones serán completadas en este 2026 con otros 32 vehículos; todos ellos, eléctricos o eléctrico-híbridos.

A modo de balance, se ha incorporado o se va a incorporar a la flota de la EMT entre los años 2025 y 2026 un total de 66 nuevos autobuses adquiridos por el Ayuntamiento de Málaga mediante las correspondientes licitaciones por un importe de 33.830.000 euros (IVA no incluido).