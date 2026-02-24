Hotel de lujo y 1,5 millones en caja: lo que 'gana' Málaga con la transformación del viejo y abandonado Correos

Las claves nuevo Generado con IA El antiguo edificio de Correos en Málaga se transformará en un hotel de lujo con entre 178 y 200 habitaciones. El promotor compensará al Ayuntamiento con más de 1,5 millones de euros y entregará un local de 362 m² para uso público en el propio edificio. El proyecto incluye mejoras urbanas en el entorno con una inversión de 1,6 millones y la plantación de nuevas especies arbóreas. La operación eleva la edificabilidad del inmueble un 28%, pasando de 13.613 a 17.480 metros cuadrados construidos.

Ni suelos junto a El Candado ni en ninguna otra zona de la ciudad. El propietario del viejo edificio de Correos, cerrado a cal y canto desde hace 15 años en la antesala del Centro histórico, y promotor de su transformación en un hotel de lujo con entre 178 y 200 habitaciones, tendrá que compensar al Ayuntamiento con algo más de 1,5 millones de euros para convertir el actual uso de equipamiento público en hotelero.

Una primera compensación a la que habrá que sumar la entrega al Ayuntamiento de un local de 362,31 metros cuadrados dentro del propio edificio, con uso dotacional público, así como obras de mejora urbana en el entorno directo.

Esta es una de las principales variaciones que introduce el expediente de aprobación inicial del Estudio de Ordenación sobre el que se sustenta uno de los proyectos más esperados de los últimos años en la capital de la Costa del Sol.

La reducción permite al promotor pagar la pérdida de Correos como equipamiento con la mencionada cantidad económica, quedando liberado de, como llegó a proponer en su día, ceder parcelas en El Candado y la zona de Alcubillas.

La rebaja se produce tras aplicar una instrucción de la Junta de Andalucía del año 2024, que permite reducir el área homogénea exclusivamente a la propia parcela de Correos, que dispone de algo menos de 3.500 metros cuadrados.

Para ello, Nitsba ha tenido que justificar el interés general de la actuación. Un extremo que, a ojos de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, se cumple en el momento en que la propuesta busca recuperar un edificio "icónico" en desuso y en estado de abandono.

En el documento oficial se subraya la apuesta por darle uso hotelero, abriendo la puerta, como destino alternativo, al uso de oficinas, lo que "permitiría incorporar nuevos usos al Centro Histórico, facilitando la mezcla de actividad y aumentando el metabolismo urbano en esta zona de la ciudad; también permitiría generar un espacio de actividad empresarial en el Centro como complemento al Parque Tecnológico de Andalucía".

Junto a la indemnización monetaria, el proyecto recoge una mejora urbana sobre el entorno inmediato, "con una superficie de 11.791 metros cuadrados de suelo". Espacio en el que se mejorará la accesibilidad y los recorridos peatonales, al tiempo que se plantarán más especies arbóreas. Todo ello con una inversión estimada de 1,6 millones.

Todo ello forma parte del Estudio de Ordenación sobre el que pivota la transformación del viejo edificio de Correos en hotel 5 estrellas y que este martes va a ser aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local este martes.

Esto supone un paso más que relevante en el largo camino administrativo y burocrático de un proyecto que empezó a tomar forma a principios de 2020, cuando la firma se hizo oficialmente con la propiedad de la antigua sede del organismo estatal.

La suya, con unos 23,5 millones de euros, fue la puja más alta de cuantas recibió la Junta de Andalucía para su compra.

Más allá del cambio de uso planteado, la operación busca elevar el techo edificable del inmueble, de manera que pase de los actuales 13.613,80 metros cuadrados a 17.480,45. Esto es, 3.866,65 metros más o un 28%. ​

Un ámbito recortado

Con la aprobación inicial del estudio se avanza en un camino extendido en el tiempo. Hay que recordar que ya en el año 2017, la Consejería de Hacienda llegó a plantear una modificación puntual del PGOU para recalificar el edificio de Correos de SIPS a terciario‑hotelero, ligada a medidas compensatorias, pero la tramitación no llegó a arrancar por falta de acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento en torno a la cesión de equipamientos.

​Ya con Nitsba como propietaria, Urbanismo abrió varias vías de compensación: primero, con suelo en el ámbito Epcos, y después asociando al antiguo Correos dos fincas en el PERI‑R.2 Depósito Alcubillas y en el sector PA‑LE.19 Club Social El Candado, que se ofrecían como nuevos equipamientos para equilibrar la pérdida del SIPS original.

De hecho, el Avance aprobado en agosto de 2024 delimitaba un área homogénea discontinua que incluía tanto el edificio de Correos como la parcela R‑1 de Depósito Alcubillas y el suelo de El Candado.

​Las alegaciones de propietarios y entidades vinculadas a estos ámbitos, junto con la nueva Instrucción 1/2024 de la Junta sobre actuaciones de mejora urbana, han llevado a la Gerencia a reconducir el enfoque.

El Estudio de Ordenación que ahora se eleva a aprobación inicial reduce el ámbito a la sola parcela de Correos, excluye definitivamente las parcelas de Depósito Alcubillas y El Candado, y concentra las compensaciones en el interior del propio edificio y en la aportación económica.

Sin evaluación ambiental estratégica

En paralelo a la tramitación urbanística, el Avance del Estudio de Ordenación fue remitido a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente para valorar la necesidad de evaluación ambiental.

En un informe fechado en noviembre de 2024, la Junta concluyó que el Estudio de Ordenación no debe someterse a evaluación ambiental estratégica, al encajar en el supuesto del artículo 40.5.c de la Ley andaluza de gestión integrada de la calidad ambiental.

​Superado el trámite de la Junta de Gobierno Local, el plan se someterá a información pública durante veinte días hábiles. De forma simultánea, el Ayuntamiento deberá recabar informes sectoriales preceptivos y vinculantes en materia de aguas —de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural— y de servidumbres aeronáuticas —de la Dirección General de Aviación Civil—.