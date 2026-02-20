La quedada ‘fallida’ de therian en Málaga: del furor en TikTok a una noche surrealista en el centro de la capital

Las claves nuevo Generado con IA Un vídeo viral en TikTok convocó a una quedada de therian en la plaza de la Constitución de Málaga, atrayendo a cientos de jóvenes curiosos. La expectación era máxima, pero los asistentes solo encontraron a personas enmascaradas, incluido el tiktoker Carliyo el nervio, y no a ningún therian real. El evento se convirtió en un encuentro multitudinario en el centro de Málaga, animado por jóvenes con máscaras y actuaciones improvisadas frente a la multitud. La quedada, finalmente, resultó ser un fenómeno viral sin presencia de therians reales, dejando a los asistentes con una experiencia surrealista y divertida.

Un vídeo de TikTok en el que se convocaba una quedada de therian en la plaza de la Constitución de Málaga a las 20.30 horas ha hecho que cientos de jóvenes se presenten a última hora de la tarde de este viernes en el centro de la capital por si aparecía alguno de estos therian que se han hecho virales en redes sociales los últimos días.

La expectación era máxima y alrededor de las 20.00 horas la zona ya estaba repleta de personas. Algunos extrañados por el número de presentes, otros llegaban para ver el Vía crucis de Viñeros y el resto estaba expectante por lo que podía pasar.

“¿Aparecerá algún therian?”. “Se supone que esto era a las 20.30”. “Yo creo que esto es una broma que nos hemos tragado todos”. Estas han sido algunas de las frases más repetidas por los jóvenes. No hay que olvidar a los turistas que se acercaban a los malagueños interesados en saber qué era lo que estaba pasando.

Finalmente, a las 20:15 ha aparecido lo que parecía ser el primer therian, pero ha resultado ser un hombre con una máscara. Los jóvenes lo han empezado a perseguir y el hombre se ha parado en las puertas de uno de los establecimientos de la vía, donde agentes de policía han procedido a identificarlo.

Tras este primer momento de locura, los jóvenes han empezado a decirse unos a otros: "ahora falta que aparezca el Carliyo con una máscara” porque uno de los que ha dado a conocer esta quedada ha sido el Tik Toker malagueño Carliyo el nervio que lo ha compartido en su perfil esta mañana.

Y así ha sido. Minutos antes de las 20.30 el malagueño ha aparecido con un grupo de amigos, portando una máscara marrón y con la capucha de una sudadera puesta. Ha recorrido la plaza de la Constitución de una punta a otra, perseguido por cientos de adolescentes que le aplaudían e intentaban sacarse una foto con él.

Unos instantes después, por calle Larios han llegado tres jóvenes portando máscaras, uniéndose a lo que era ya un encuentro multitudinario de malagueños a la espera de que apareciera un therian real. Estos tres chicos con sus máscaras negras de conejo han animado a los jóvenes presentes mientras que un individuo les grababa.

Y la guinda del pastel la ha puesto un joven que se ha colocado en el centro de un círculo con una máscara de caballo y ha imitado los movimientos de este animal mientras era aplaudido por los presentes.

A las 21.00 horas los jóvenes se han dado cuenta de que no iba a parecer ningún therian, y que esta quedada era un encuentro ‘fallido’ que se había viralizado en redes sociales por la expectación que este fenómeno ha creado y que ha dado ya la vuelta al mundo.