Málaga quiere convertir la bicicleta de montaña en un atractivo turístico: 19 rutas para descubrir 'otra' ciudad
El Ayuntamiento de Málaga lanza un contrato para potenciar el valor turístico de las rutas con bicicleta de montaña. El valor de partida roza los 174.000 euros, siendo el plazo de cuatro meses.
Más información: Málaga desbloquea contratos clave para luchar contra la saturación turística y descongestionar el Centro
El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en su intento de transformar la experiencia turística de la ciudad mediante la creación del primer gran Centro BTT (Bicicleta Todo Terreno) del municipio.
Se trata de una actuación estratégica incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). La iniciativa acaba de salir a licitación con un presupuesto de 173.956,26 euros, un plazo de ejecución de cuatro meses y la fecha límite para presentar ofertas fijada para el 16 de diciembre.
Este proyecto, que forma parte del programa Descentralización Sostenible del Turismo en la Ciudad de Málaga, financiado con fondos Next Generation, busca diversificar los flujos turísticos, reducir la presión en las zonas más visitadas y promover nuevas experiencias sostenibles en entornos naturales del municipio.
En este sentido, se entiende que la propuesta permitirá el "descubrimiento de nuevas zonas, promoviendo áreas con atractivo turístico que aún no han sido destacadas e impulsadas". Y, con ello, se aumentará el valor añadido del turismo en la capital al ofrecer rutas y experiencias únicas que resalten la riqueza cultural, histórica y natural de la ciudad y sus alrededores.
Un único Centro BTT
Aunque el plan municipal contemplaba inicialmente la creación dos centros BTT, el Ayuntamiento ha optado por unificar la actuación para impulsar un único espacio, que incluirá todas las rutas, puntos de recepción, puntos de salida y áreas de paso previstas originalmente.
El proyecto abarcará zonas naturales de alto valor como:
- Montes de Málaga – Parque Natural
- Desembocadura del Guadalhorce
- Verdiales
- Pinar de los Almendrales
- Montes de Málaga – Jaboneros
Centros de recepción
- Hotel Humaina – Las Contadoras (principal)
Dos paneles de rutas, estaciones de reparación interna y externa, aparcamientos para bicicletas y equipamiento profesional.
-
Desembocadura del Guadalhorce – Bar Paco (secundario)
Panel de rutas, aparcamiento, estación de reparación interna y externa.
-
Venta El Pinar (secundario)
Panel de rutas, aparcamiento y estación de reparación interna y externa.
Puntos de salida de rutas
- Jardín Botánico Histórico La Concepción (6 rutas)
- Pinar de los Almendrales (zona de enduro)
- Las Contadoras (híbrido de recepción y salida)
19 rutas oficiales del Centro BTT Málaga
El Centro BTT Málaga ofrecerá rutas para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos, distribuidas de la siguiente manera:
- Guadalhorce — 19,37 km — Fácil
-
Jardín Botánico - Embalse El Limonero - La Concepción — 6,42 km — Fácil
-
Venta El Pinar - Parque Forestal — 13,48 km — Fácil
-
Zona Enduro Centro BTT Málaga - Enlace intermedio 2-3 — 2,3 km — Fácil
-
Zona Enduro Centro BTT Málaga - Enlace principal 1-4 — 1,4 km — Fácil
-
Cycling Friendly Kids Infantil — Fácil
-
Pinar de los Almendrales — 13,18 km — Media
-
Mirador de la Curva — 20,58 km — Media
-
Venta el Pinar - Monolito — 9,17 km — Media
-
Viento — 13,55 km — Media
-
Jardín Botánico - La Cañada - Acueducto San Telmo — 32,98 km — Difícil
-
Las Contadoras - Jaboneros — 38,19 km — Difícil
-
Jardín Botánico - Jotrón — 37,74 km — Difícil
-
Jardín Botánico - Ermita de Verdiales — 29,26 km — Difícil
-
Jardín Botánico - Los Locos - Los Llanos - Boticario — 31,49 km — Difícil
-
Las Contadoras - Martínez Falero - Ecomuseo Lagar de Torrijos — 21,13 km — Difícil
-
Venta el Pinar - Pocopán - Verdiales - Ricos — 74,2 km — Muy difícil
-
Las Contadoras - Jaboneros - Almendrales — 54,12 km — Muy difícil
-
Jardín Botánico - Montes de Málaga — 78,6 km — Muy difícil
Modelo turístico de futuro
De acuerdo con los datos recogidos en la memoria justificativa de la intervención, l cicloturismo y el mountain bike (MTB) generan en Europa más de 150.000 millones de euros y se han consolidado como una alternativa clave dentro del turismo activo y sostenible.
La creación del Centro BTT Málaga permitirá diversificar la oferta turística y las experiencias para visitantes y residentes; impulsar la desestacionalización y distribución equitativa del turismo; dinamizar la economía local, especialmente alojamientos, restauración y comercio especializado.