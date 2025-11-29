Málaga quiere convertir la bicicleta de montaña en un atractivo turístico: 19 rutas para descubrir 'otra' ciudad

Imagen de una bici todo terreno en la zona de San Antón.

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en su intento de transformar la experiencia turística de la ciudad mediante la creación del primer gran Centro BTT (Bicicleta Todo Terreno) del municipio.

Se trata de una actuación estratégica incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). La iniciativa acaba de salir a licitación con un presupuesto de 173.956,26 euros, un plazo de ejecución de cuatro meses y la fecha límite para presentar ofertas fijada para el 16 de diciembre.

Este proyecto, que forma parte del programa Descentralización Sostenible del Turismo en la Ciudad de Málaga, financiado con fondos Next Generation, busca diversificar los flujos turísticos, reducir la presión en las zonas más visitadas y promover nuevas experiencias sostenibles en entornos naturales del municipio.

En este sentido, se entiende que la propuesta permitirá el "descubrimiento de nuevas zonas, promoviendo áreas con atractivo turístico que aún no han sido destacadas e impulsadas". Y, con ello, se aumentará el valor añadido del turismo en la capital al ofrecer rutas y experiencias únicas que resalten la riqueza cultural, histórica y natural de la ciudad y sus alrededores.

Un único Centro BTT

Aunque el plan municipal contemplaba inicialmente la creación dos centros BTT, el Ayuntamiento ha optado por unificar la actuación para impulsar un único espacio, que incluirá todas las rutas, puntos de recepción, puntos de salida y áreas de paso previstas originalmente.

El proyecto abarcará zonas naturales de alto valor como:

Montes de Málaga – Parque Natural

Desembocadura del Guadalhorce

Verdiales

Pinar de los Almendrales

Montes de Málaga – Jaboneros

Centros de recepción

Hotel Humaina – Las Contadoras (principal) Dos paneles de rutas, estaciones de reparación interna y externa, aparcamientos para bicicletas y equipamiento profesional.

Desembocadura del Guadalhorce – Bar Paco (secundario) Panel de rutas, aparcamiento, estación de reparación interna y externa.

Venta El Pinar (secundario) Panel de rutas, aparcamiento y estación de reparación interna y externa.

Puntos de salida de rutas

Jardín Botánico Histórico La Concepción (6 rutas)

Pinar de los Almendrales (zona de enduro)

Las Contadoras (híbrido de recepción y salida)

19 rutas oficiales del Centro BTT Málaga

El Centro BTT Málaga ofrecerá rutas para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos, distribuidas de la siguiente manera:

Guadalhorce — 19,37 km — Fácil

Jardín Botánico - Embalse El Limonero - La Concepción — 6,42 km — Fácil

Venta El Pinar - Parque Forestal — 13,48 km — Fácil

Zona Enduro Centro BTT Málaga - Enlace intermedio 2-3 — 2,3 km — Fácil

Zona Enduro Centro BTT Málaga - Enlace principal 1-4 — 1,4 km — Fácil

Cycling Friendly Kids Infantil — Fácil

Pinar de los Almendrales — 13,18 km — Media

Mirador de la Curva — 20,58 km — Media

Venta el Pinar - Monolito — 9,17 km — Media

Viento — 13,55 km — Media

Jardín Botánico - La Cañada - Acueducto San Telmo — 32,98 km — Difícil

Las Contadoras - Jaboneros — 38,19 km — Difícil

Jardín Botánico - Jotrón — 37,74 km — Difícil

Jardín Botánico - Ermita de Verdiales — 29,26 km — Difícil

Jardín Botánico - Los Locos - Los Llanos - Boticario — 31,49 km — Difícil

Las Contadoras - Martínez Falero - Ecomuseo Lagar de Torrijos — 21,13 km — Difícil

Venta el Pinar - Pocopán - Verdiales - Ricos — 74,2 km — Muy difícil

Las Contadoras - Jaboneros - Almendrales — 54,12 km — Muy difícil

Jardín Botánico - Montes de Málaga — 78,6 km — Muy difícil

Modelo turístico de futuro

De acuerdo con los datos recogidos en la memoria justificativa de la intervención, l cicloturismo y el mountain bike (MTB) generan en Europa más de 150.000 millones de euros y se han consolidado como una alternativa clave dentro del turismo activo y sostenible.

La creación del Centro BTT Málaga permitirá diversificar la oferta turística y las experiencias para visitantes y residentes; impulsar la desestacionalización y distribución equitativa del turismo; dinamizar la economía local, especialmente alojamientos, restauración y comercio especializado.