Málaga ya tiene fecha para la inauguración del alumbrado navideño: volverá a coincidir con el Black Friday

Todos aquellos que disfrutan del turrón, las películas navideñas y los paseos por el Centro de Málaga bajo un cielo de bombillas están de enhorabuena. Aún no es 1 de noviembre, pero parece que ya está permitido poner All I want for xmas is you debido a que en muchos barrios ya cuelgan de las farolas motivos navideños como cajas de regalos o botas de Santa Claus. Quedan algo más de dos meses para Nochebuena, pero en Málaga ya comenzado la cuenta atrás para que se encienda la Navidad.

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga desde el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga. La inauguración del alumbrado navideño está previsto para el próximo 29 de noviembre. Un año más, se vuelve a cumplir la norma de dar el pistoletazo de salida a las fiestas el último viernes del mes con motivo del Black Friday, ese día en el que todas las tiendas se llenan de descuentos y que muchos aprovechan para ahorrarse unos euros de cara a los regalos de Reyes.

Aunque hay pocos detalles de cómo será el acto de inauguración de la Navidad, cabe recordar que normalmente pulsa el botón de encendido una personalidad y posteriormente se celebra un concierto. El año pasado inauguró la Navidad la cantante Luz Casal y el toque musical lo puso el grupo andaluz Siempre Así, que llenó de clásicos la plaza de la Constitución.

Este acto cada año levanta pasiones entre el público, que abarrota la calle Larios de punta a punta para vivir el primer pase del espectáculo de luces y música de la temporada navideña. Parece que un año más los angelitos volverán a reinar en la arteria principal de Málaga, salvo sorpresa de última hora.

Dos festivales lumínicos

A la habitual oferta de iluminación en el Centro de Málaga --que suele basarse en que todo el casco histórico estará decorado, los pases de luces y música de Larios y el videomapping de la Catedral--, este año los malagueños tendrán dos puntos para seguir disfrutando de la Navidad en familia, eso sí, previo pago. Estos son el parque del Oeste y el Jardín Botánico de la Concepción.

600 linternas y 4.000 puntos de luz inspiradas en las celebraciones del Año Nuevo Chino conformarán el primero de los dos espectáculos mencionados, el Festival de las Linternas. Todo apunta a que se ubicará en la parte central del parque, junto al gran lago, y que tendrá una extensión de tres hectáreas.

Con un precio de preventa de 14 euros por persona (18 a posteriori), darán pases diarios a las siguientes horas: 18.00 h, 19.15 h, 20.30 h y 21.45 h; exceptuando Nochebuena y Nochevieja, ambos días solo ofrecerán el primer pase, el de las seis de la tarde.

En el marco del Festival de las Linternas está previsto que se realicen una serie de actividades como un mural de los deseos, talleres de creación de farolillos, caligrafía y banderolas, además de espectáculos de música, teatro y baile que harán sumergirse a los malagueños en la cultura asiática. Estarán del 30 de noviembre al 15 de febrero en este parque de la capital, por lo que abordan un período que va más allá de la Navidad.

La segunda bonita y divertida opción para disfrutar de la magia navideña está, como decíamos, en el Jardín Botánico de Málaga. Un año más, vuelven las Luces del Botánico, que esta vez centran su historia en los duendes que ayudan a Papá Noel año tras año. Este show abrirá sus puertas el 29 de noviembre y podrá visitarse hasta el 6 de enero en varios tramos horarios.

El espectáculo 'Ilusión' permanecerá abierto todos los días (menos 24 y 31 de diciembre) desde las 18:30 horas hasta las 21:30 horas, con entradas cada 30 minutos, con un máximo de 400 personas por turno.

Este año se amplían las zonas decoradas, el recorrido subirá hasta el mirador y contará con "nuevos y espectaculares juegos de luces", sumado a una cuidada escenografía, personajes, grandes esculturas luminosas y proyecciones audiovisuales.

Las entradas generales podrán adquirirse por 15,5 euros los adultos y 11,5 euros los menores, gastos de distribución incluidos. Este año además habrá días especiales al 50% (2, 10, 16, 25 y 30 de diciembre), y precios reducidos en la última franja horaria (21:30h) para la cual las entradas tendrán un coste de 11,5 euros para adultos y 7,5 euros para menores).

También habrá descuentos del 30% para grupos a partir de 10 personas y del 20% a personas con movilidad reducida.