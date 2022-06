Málaga descarta limitar la venta de alcohol en los 'chinos' durante la Feria: legalmente no es posible

El Ayuntamiento de Málaga cierra, definitivamente, la puerta que semanas atrás abrió para estudiar la posible limitación a la venta de hielo y bebidas alcohólicas en determinados negocios, como los conocidos chinos, durante la próxima Feria de Agosto.

El paso atrás, confirmado este miércoles por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, se produce ante la imposibilidad jurídica de sustentar esta medida. "Legalmente no podemos hacerlo; por ley esos negocios no pueden vender alcohol a partir de las 02:00 de la madrugada, pero antes de esa hora no podemos poder límites", precisa la edil.

La solución manejada por el equipo de gobierno tomaba como ejemplo el modus operandi seguido por el Ayuntamiento de Sevilla en los pasados festejos de abril, aunque con medidas menos restrictivas. "Estamos estudiando opciones normativas que permitan evitar botellones", confirmó semanas atrás la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles.

Aunque se trata de una práctica prohibida desde hace años, la realidad es que han sido habituales durante los festejos malagueños. De hecho, como reconocía también Porras, la afluencia de personas que acude a los festejos hace que sean "incontrolables" para la Policía Local.

"Nos gustaría reforzar las herramientas de las que disponemos para evitar estas situaciones", añadía Pérez de Siles. Ante esta situación, Porras es clara al apuntar que la práctica del botellón, "que está prohibida", tendrá que ser perseguida por la Policía Local.

Tras dos años sin Feria de Agosto, como consecuencia de la pandemia de la Covid, vuelve a celebrarse una vez normalizada la situación. En concreto, los festejos arrancarán formalmente con el tradicional pregón y los fuegos artificiales, en la madrugada del sábado 13 de agosto, y finalizará el sábado 20 de agosto.

