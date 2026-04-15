La cadena de supermercados Aldi abre su primer local en Fuengirola: 1.000 metros cuadrados en Los Pacos

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi abre su primer supermercado en Fuengirola, en el barrio de Los Pacos, con una superficie de 1.000 metros cuadrados y 14 empleados. La inauguración será el 29 de abril y contará con promociones especiales y la incorporación de productos locales y regionales. El 28 de abril reabrirá la tienda de La Cala de Mijas tras una reforma que amplía el espacio comercial y suma 13 plazas de aparcamiento. Aldi prevé mantener su expansión en Málaga y Andalucía, donde ya emplea a más de 1.700 personas y planea abrir 40 nuevos supermercados en 2026.

La cadena de supermercados Aldi sigue expandiéndose por la Costa del Sol y aterriza por primera vez en la localidad de Fuengirola, concretamente en el barrio de Los Pacos. Esta apertura se producirá a finales de abril y forma parte de la "consolidación" de la compañía en la provincia de Málaga.

El nuevo supermercado de Fuengirola abrirá sus puertas el 29 de abril en la calle Malvarrosa. El establecimiento contará con una superficie de ventas de unos 1.000 metros cuadrados y una plantilla formada por 14 trabajadores, la mitad de ellos de nueva incorporación y residentes en el municipio, según han indicado desde la firma.

Con motivo de la apertura, la compañía prevé lanzar promociones especiales durante las primeras semanas, además de incorporar productos locales y regionales a su surtido habitual.

Un día antes, el 28 de abril, la cadena reabrirá su tienda de La Cala de Mijas tras una remodelación integral. La reforma ha supuesto la ampliación del espacio comercial en más de 200 metros cuadrados, así como la reorganización del almacén y las zonas internas.

Además, el establecimiento contará con 13 nuevas plazas de aparcamiento para mejorar el acceso de los clientes.

Estas actuaciones llegan apenas un mes después de que la compañía alcanzara un nuevo hito en la zona con la inauguración de su supermercado número 500 en España, también en el municipio de Mijas.

Andalucía se ha convertido en uno de los principales focos de crecimiento para la empresa. Actualmente, la cadena cuenta con más de 1.700 trabajadores en la comunidad autónoma, de los cuales más de 500 se encuentran en la provincia de Málaga.

Supermercado de Aldi en Mijas.

Esta expansión se apoya, además, en su plataforma logística ubicada en Dos Hermanas, desde la que se abastece a los supermercados del sur peninsular.

La compañía ha confirmado que mantendrá este ritmo de crecimiento en los próximos meses y ya trabaja en una nueva apertura en la provincia malagueña antes del verano.

Según datos de la propia empresa, sus clientes lograron un ahorro medio cercano a los 2.000 euros anuales en 2025, gracias a su política de precios y promociones.

En el marco de su plan de expansión, Aldi prevé abrir alrededor de 40 nuevos supermercados en España a lo largo de 2026.