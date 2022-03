La mítica banda británica Simply Red actuará en Fuengirola el 5 de junio

Noticia de alcance para los amantes de la música de la década de los 90. Simple Red, una de las bandas británicas más conocidas de la época y que alcanzó las primeras posiciones en las listas europeas, actuará el próximo 5 de junio en Fuengirola. El grupo liderado por el vocalista Mick Hucknall forma parte del cartel del Marenostrum Fuengirola, que este año celebra su séptima edición.

Simple Red, uno de los grupos musicales de más éxito en los 80 y en los 90, regresa a los escenarios en tierras fuengiroleñas. La de Hucknall fue "una de las mejores voces en vivo de la industria, con alma soul, de técnica exquisita y capaz de emocionar con ese algo especial que sienten todos aquellos que disfrutan con su música".

Bajo su liderazgo, Simply Red ha forjado una carrera dorada a lo largo de los años. Después de tres décadas acumula más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 30 números uno.

Aunque su primer trabajo, Picture book, data del año 1985, le colocó en el número 2 de las listas inglesas, donde se mantuvieron durante 30 semanas, fue con Stars con el que se consolidó. El tema Something got me started y Stars fueron grandes éxitos en el Reino Unido.

El concierto previsto para junio supone la vuelta de Simply Red al Marenostrum después de que fuese el primer gran grupo internacional en actuar en el festival. Lo hizo en la primera edición, en 2016. Aquella fue una actuación en la que reunió a un público fiel y en la que el grupo repasó 30 años de trayectoria.

Tal y como destacan desde la organización del evento, Mick y su banda "harán disfrutar al público de éxitos como For your babies, Holding back the years, If you don't know me by now, Sunrise, Stars o Something got me started; temas con los que se han convertido en protagonistas de la historia de la música.

